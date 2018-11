'La paz de Colombia es una de las mejores noticias de este siglo': UE

Stefano Manservisi, director de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Unión Europea (UE), estará en Colombia para reunirse con altos funcionarios del Estado y conocer de primera mano en qué va la implementación de los acuerdos de paz con las Farc. El miércoles viajará a una zona de reincorporación de exguerrilleros en el sector de Agua Bonita, en Caquetá.



En diálogo con EL TIEMPO, el funcionario aseguró que las prioridades de inversión en el país tendrán el objetivo de generar oportunidades, brindar herramientas, instrucción para potenciar el desarrollo humano y los recursos de las comunidades.

¿Cuál es el motivo de su visita a Colombia?

En primer lugar, presidir la tercera reunión de la Junta Estratégica del Fondo Europeo para la Paz de Colombia que reúne a los 19 países donantes y al gobierno de Colombia para acordar las prioridades estratégicas de este instrumento en el próximo año. Y en segundo lugar, en el seguimiento a las recientes visitas a Bruselas del presidente Iván Duque, en octubre, y del canciller Carlos Holmes Trujillo, en septiembre. Se trata de continuar nuestro dialogo sobre nuestra relación conjunta. En esta ocasión, determinar las prioridades para nuestra cooperación bilateral los próximos dos o tres años y del Fondo Europeo para la Paz.

¿Cómo está cooperando la UE para el desarrollo de Colombia?

En países como Colombia nuestra cooperación es un auténtico partenariado: trabajamos mano a mano con el gobierno para generar oportunidades e invertir en el desarrollo humano. Nuestras prioridades conjuntas incluyen combatir la pobreza y promover mayor igualdad. Por ello no sólo la cooperación financiera es importante, sino sobre todo el diálogo acerca de las políticas públicas, el intercambio de experiencias y saber qué hacer entre Colombia y Europa.



¿Cómo están viendo en Europa la implementación de los acuerdos de paz?

Con mucha esperanza. La paz de Colombia es una de las mejores noticias de este siglo para la región y para el mundo. Convertirla en una realidad es un reto para todos. La Unión Europea nació de las cenizas de la Segunda Guerra mundial y llevamos más de 60 años construyéndonos y reinventándonos todos los días.



Tenemos también el ejemplo de Irlanda y su reconciliación que lleva más de 30 años. La paz de Colombia apenas está iniciando, pero es un compromiso entregar cada día un mejor país a las generaciones venideras, un país que los jóvenes del mañana lo tomen ya reconciliado y que el conflicto sólo sea estudiado en libros de historia, sea solo el pasado.



¿Qué reacción hay en los 19 países que decidieron donar para el Fondo Europeo para la Paz de Colombia con el avance de la implementación de los acuerdos?



De total solidaridad y esperanza. De compromiso para apoyar la implementación a partir de las modestas experiencias de cada país. Y déjeme recalcar que nosotros no hablamos de 19 países, estos países se convierten en la Unión: es el esfuerzo europeo que se articula mediante experiencias logradas.



Por ejemplo, recientemente Croacia inició un proyecto de apoyo psicosocial a partir de la experiencia de la guerra en los Balcanes: de los aciertos y los errores de esa experiencia. Hungría se ha vinculado con desarrollo rural. Francia, España, Portugal, los Países Bajos e Italia en desarrollo sostenible y desarrollo local; Alemania en apoyo a las mujeres rurales. Estos países a través del Fondo Europeo para la Paz ofrecen sus experiencias para tratar de contribuir con humildad, pero también desde los aprendizajes de nuestra historia común, a una consolidación de la paz digna.

¿A cuánto ascienden los aportes de la UE a Colombia en los temas de paz?



Vamos a llegar a casi 700 millones de euros entre cooperación no reembolsable y préstamos ofrecidos por el Banco Europeo de Inversiones. Pero como digo, lo más importante no es una cifra en euros, que siempre es necesariamente pequeña comparada con la inversión que hace Colombia en su proceso de consolidación de la paz. Lo importante es el partenariado y el trabajo conjunto que estos instrumentos permiten.



¿Van a financiar algún proyecto nuevo?

Sí. En días recientes hemos lanzado aquí en Colombia proyectos del Fondo Europeo para la Paz como los que citaba más arriba. Hace unos días un representante del Gobierno de Hungría nos acompañó junto con el Alto Consejero para la Estabilización, Emilio Archila, anunciando un nuevo programa del Fondo en la Amazonia colombiana en el Putumayo. Esto es un proceso continuo y en las próximas semanas y meses habrá nuevos lanzamientos, tanto en programas de desarrollo económico en los territorios afectados por el conflicto como en materia de reincorporación de ex-combatientes, que son las dos prioridades del Fondo Europeo.



Pero este fondo no lo es todo, trabajamos con apoyos presupuestarios en apoyo de políticas públicas nacionales, con apoyos directos a la sociedad civil colombiana, a los defensores de derechos humanos que sufren una situación muy difícil en los territorios. En todas estas áreas se van a ir aprobando proyectos.

¿Considera que debe haber alguna prioridad en materia de inversión?

Sí, como decía antes: en generar oportunidades, en brindar herramientas, instrucción para que luego con ese conocimiento se potencie el desarrollo humano y los recursos de las comunidades donde estemos trabajando. En empoderar comunidades para impulsar el desarrollo y reducir las desigualdades, en fomentar la competitividad de los territorios. Pero esas no son las prioridades que establezco yo, son las que establece Colombia en su Plan Nacional de Desarrollo y que nosotros apoyamos.



Usted ha dicho que no se debe hablar de donantes y beneficiarios sino más bien de alianzas para pensar y hacer juntos... ¿a qué se refiere?



Así es. Es un cambio paradigmático reflejado en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y que nosotros hemos recalcado en nuestro “Consenso Europeo sobre Desarrollo”. La razón es simple: En este planeta todos tenemos que hacer algo para llegar a los objetivos de desarrollo sostenible: Todos tenemos que trabajar y todos nos beneficiaremos del trabajo conjunto. No podemos hablar de “donantes” y “beneficiarios”.



Además, no es una cuestión simplemente de dinero, sino en muchos casos de actitud. En la Unión Europea somos conscientes de que la unión hace la fuerza. Está claro que podemos apoyar y respaldar acciones, pero los verdaderos protagonistas son los actores en el terreno, son los campesinos, los emprendedores, los jóvenes que con su energía buscan nuevos horizontes y desarrollos, tanto en Colombia como en Europa. Y quien implementa las políticas para trabajar con estos actores, quien tiene que llegar a los territorios con políticas de desarrollo, en el caso de Colombia, es el Gobierno de Colombia. Se trata de promover una cooperación participativa e incluyente.

¿Qué otro aporte brinda la UE para el posconflicto?

Lo más importante no es el dinero. El dinero es un vehículo para un fin. Lo importante es el trabajo conjunto, el partenariado con Colombia, el intercambio de experiencias, entre gobiernos y entre personas de ambos lados del Atlántico.



¿El apoyo de ustedes es solo en materia de paz?

Evidentemente no. La Unión Europea y Colombia tienen una relación extensa, franca y del más alto nivel. Tenemos un acuerdo comercial conjunto en el que ambas partes trabajamos diariamente para mejorar nuestros lazos comerciales que al final se traducen en desarrollo y mejora del bienestar para ambas partes. Intercambios en materia de educación con el programa Erasmus+ o en investigación e innovación.



Trabajamos juntos en el área multilateral donde compartimos una misma visión en temas como los Objetivos de Desarrollo Sostenible donde Colombia y la UE tuvieron un papel fundamental para su aprobación. En el área de cooperación, que es la que yo dirijo, trabajamos juntos en temas de derechos humanos, medio ambiente y crecimiento verde, competitividad de las mipymes, emprendimiento, desarrollo rural, fortalecimiento de la sociedad civil. Como decía, la relación entre la UE y Colombia es muy amplia.



¿Habrá ayuda en lo que tiene que ver con los migrantes venezolanos?

Ya estamos trabajando en varios proyectos tanto en Colombia como en Venezuela y otros países de la región. Este año aprobamos un paquete de ayuda de 35 millones de euros para la región. Y estamos siguiendo la situación junto con el Canciller Trujillo para ver cuál es la forma más efectiva en la que los europeos podemos contribuir a los enormes esfuerzos y la solidaridad que Colombia está demostrando.



El presidente Iván Duque estuvo en Europa para hablar de financiación de proyectos ¿Traerá alguna respuesta a las peticiones del Presidente?

El Presidente estuvo en Europa para hablar de nuestra relación conjunta, no sólo de la financiación de proyectos. Y dentro de esto, claro, hemos definido prioridades conjuntas con el nuevo Gobierno y este es el principal motivo de mi visita.



Seguramente ampliemos el presupuesto de cooperación con Colombia tanto en el marco del Fondo Europeo para la Paz de Colombia como para otras acciones bilaterales.



¿Qué zona del país va a visitar?

Lamentablemente voy a tener sólo un día y medio de estancia en Colombia. Pero estamos viendo con el Gobierno si hay posibilidad de incluir una visita a alguna de las áreas donde se están ejecutando proyectos del Fondo Europeo.

¿Cuál es la idea de visitar algunos de los proyectos del Fondo?

Ver el trabajo conjunto sobre el terreno. El Fondo no es un proyecto aislado de la Unión Europea; se trabaja con las autoridades nacionales y locales, complementando el trabajo que ellos ya realizan. Queremos ver cómo nuestras alianzas sobre el terreno están funcionando, dónde se puede mejorar y qué más podemos hacer. Escuchar a los protagonistas en el terreno y tomar también decisiones con base en sus experiencias y visiones del territorio. Está claro que el mundo no es el que se ve desde un escritorio, es el día a día en las comunidades y con los protagonistas y sus realidades.



¿Por qué quiere ir a ver una de las zonas de reincorporación de los excombatientes?



Una de las prioridades de este Gobierno son las víctimas y también los excombatientes que genuinamente han decidido abandonar la violencia y tomar el camino de la legalidad. Es fundamental escuchar las inquietudes de todos y construir juntos la reconciliación y la paz sostenible.



Con los casi 96 millones de euros que aportaron a la paz de Colombia, ¿cuántos proyectos se están ejecutando?

Actualmente hay 16 proyectos del Fondo Europeo para la Paz en curso por más de la mitad de estos fondos que ya están activos en 51 municipios de 11 departamentos de Colombia y hay otros cuatro proyectos que comenzarán en las próximas semanas que subirán esta cifra hasta más o menos las tres cuartas partes de nuestros fondos. Cualquier ciudadano de Colombia puede obtener información más detalles sobre estos programas y donde se ejecutan a través de nuestro sitio web.



