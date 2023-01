Este miércoles, durante la presentación del Ministerio de la Igualdad, en Istmina, Chocó, el líder social Dilon Martínez, representante del Comité Cívico por la Salvación y la Dignidad del Chocó, arremetió contra el ministro del Interior, Alfonso Prada.



A este evento asistieron autoridades locales y nacionales, como la vicepresidenta, Francia Márquez, así como el ministro Prada, quien al parecer no había llegado cuando el líder habló.



La idea, según la presentadora del evento, era que el líder social hablara sobre la importancia para la comunidad del Ministerio de la Igualdad, que es uno de los proyectos bandera del gobierno Petro.



Pero Martínez fue más allá y criticó al ministro del Interior: "Con amigos así, ¿para qué enemigos", se preguntó uno de los líderes del paro cívico de Chocó en 2016 y 2017.

Dilon Martinez, líder social de Chocó. Foto: Tomada del Facebook de Dilon Martinez

Su intervención la comenzó recordando cuando colmaron las calles de las ciudades del departamento cantando su himno y al son "del pueblo se respeta carajo".



"Al sonar de nuestros tambores conquistamos un acuerdo que abría las puertas para la dignidad de los habitantes de esta comarca, pero lamentablemente para nosotros han sido más frustraciones que satisfacciones, como quiera que la mezquindad de quienes han dirigido al Estado colombiano ha impedido que dicho acuerdos se lleven a la práctica a cabalidad.



Agregó que actualmente dichos acuerdos están depositados en el Ministerio del Interior, que liderada Prada.



"Lo considerábamos amigo nuestro, pero con amigos así, ¿para qué enemigos? El señor Alfonso Prada no ha tenido la hidalguía de convocar las mesas de seguimiento de los acuerdos, ni siquiera porque está de por medio un decreto nacional que establece los procedimientos para que dichos acuerdos sean evaluados", agregó el líder.



Por eso, solicitó "respeto para nuestras conquistas" y recordó que ellos trabajaron para que Petro llegara al poder.



Y pidió al Estado a que se convoquen a dichas mesas de seguimiento para que dichos compromisos puedan reflejarse en el Plan Nacional de Desarrollo.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA