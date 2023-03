Tras su salida del ministerio del Deporte, la ahora exministra María Isabel Urrutia arremetió contra Dilian Francisca Toro, directora del partido 'la U'. En entrevista con EL TIEMPO, aseguró que la exgobernadora del Valle del Cauca pidió su cabeza al presidente Gustavo Petro.



Dijo, incluso, que le parece una coincidencia que su salida se haya dado luego de una reunión a la que asistió Toro a la Casa de Nariño con el jefe de Estado, la cual se llevó a cabo el lunes en la tarde.



"Se rumora que mi salida se dio porque la doctora Toro pidió mi cabeza. Para nadie es un secreto que ella maneja ese ministerio junto con otros políticos", aseguró a la Unidad Investigativa de este diario.



No obstante, también en entrevista con EL TIEMPO, la directora de 'la U' negó, de manera tajante, que la salida de Urrutia del ministerio haya estado relacionada con ella y le dijo a la ahora exministra que asuma la responsabilidad de su salida.



Toro contó que en la reunión con Petro no se tocó el tema de los ministros, ni de representación de los partidos en el Gobierno. De hecho, al encuentro también asistieron los demás directores de los partidos de la coalición de Gobierno y el tema central fue la reforma de la salud.



"Ni siquiera se tocó el tema de que iban a salir los ministros. A nosotros nos cogió de sorpresa, así como los cogió de sorpresa a ustedes. Yo venía en el avión cuando fue la alocución del Presidente, así que nosotros no tenemos nada que ver. Pero si alguna ministra quiere poner la responsabilidad en otros, cuando la responsabilidad la tiene que asumir ella, si es que dejó de hacer algunas cosas, el Presidente tomó la decisión. No tenemos nada que ver en ninguna cuota en el Ministerio del Deporte ni en ningún otro ministerio de los que salieron", aseguró la exgobernadora del Valle.



Urrutia salió muy molesta de su cargo, entre otras cosas, porque el presidente no le comunicó directamente la decisión y porque, además, se enteró minutos antes de la alocución en la que el jefe de Estado le informó al país que ella, Alejandro Gaviria (Educación) y Patricia Ariza (Cultura) dejaban el Ejecutivo.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA