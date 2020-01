‘Queremos que las cacerolas tengan voz’: Diego Molano

Este martes 21 de enero regresan las jornadas de protestas al país. El comité del paro llamó a cacerolazos, especialmente en Bogotá.



Si bien el Gobierno Nacional ha sostenido más de 20 encuentros con diferentes sectores para encontrar propuestas de reforma, está claro que las manifestaciones seguirán.

Hasta el momento, el Ejecutivo y el comité del paro no han logrado llegar a un acuerdo sobre un tema básico: si se van a sentar a una mesa de negociación o a una mesa de diálogo. Con esta distancia se reinician las manifestaciones.



En diálogo con EL TIEMPO, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia explicó en qué va la llamada Conversación Nacional y anunció que, ante las nuevas movilizaciones, el Gobierno va a responder con una nueva “invitación a construir propuestas”.



(Además: En blanco y negro: lo que hay sobre el cacerolazo del 21 de enero)



Frente al reinicio de las manifestaciones, ¿qué cabe esperar de parte del Gobierno?



El Gobierno mantiene la conversación para que aquellos que están en la protesta también pasen a la propuesta.



Queremos que las cacerolas tengan voz. Lo que nosotros queremos es que tengan esta participación, que puedan tener voz.

También queremos hacerle una invitación a quienes se movilizan a que consideren a todos los otros sectores que no se están movilizando FACEBOOK

TWITTER

También queremos hacerle una invitación a quienes se movilizan a que consideren a todos los otros sectores que no se están movilizando, a que no se afecten sus derechos.



¿Se tiene pensada alguna acción más allá de la Conversación Nacional?



No, la conversación sigue el cronograma. De aquí hasta finales de febrero vamos a tener 20 reuniones nacionales y 14 regionales, para tener resultados a marzo 15.



¿Cuándo se va a dar respuesta a las 104 peticiones del comité del paro?



Este fin de semana estamos haciendo una revisión final con los ministerios y esperamos la próxima semana ya tener esa ficha general de ese análisis.

Pero las manifestaciones siguen...



Aquí estamos ante un cambio global, la política cambió, la forma de manifestarse de los ciudadanos cada vez está más vigente; está pasando en varios países del mundo.



Es importante que en la conversación de la sociedad aprendamos a escucharnos unos a otros, los ciudadanos escuchen al Gobierno y el Gobierno a los ciudadanos.



POLÍTICA