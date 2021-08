Puesto de Mando Unificado hará el control en la jornada de protestas

El ministro del Interior, Daniel Palacios, indicó que en la jornada de protestas de este jueves se garantizará el derecho a la protesta de manera pacífica para quienes salgan, pero también se estará al tanto para garantizar los derechos de los colombianos.



(Contexto: Convocan movilizaciones para el 26 de agosto)

El ministro también invitó a los participantes de las machar que tengan las medidas y todos los protocolos de bioseguridad, ya que si bien se han bajado las cifras tantos de contagios y fallecimientos, las aglomeraciones podrían ocasionar un cuarto pico de la pandemia.



(Lea también: Llamado de Duque a 'evitar' aglomeraciones en marchas del 26 de agosto)



De igual forma advirtió que no se tolerarán las acciones violentas por parte de quienes quieran vandalizar los bienes y atentar contra la vida de los que han querido salir a protestar o afecten la movilidad.



Anunció, además, que desde las primeras horas de la mañana habrá presencia de efectivos de la Fuerza Pública y del Ejército en los puntos que presentaron bloqueos en anteriores jornadas de protesta para evitar que se afecte la movilidad y se hará total control en las ciudades desde el Puesto de Mando Unificado, desde donde se hará el monitoreo durante la nueva jornada de marchas previstas.



Por su parte, Diego Molano, ministro de Defensa, indicó que en la jornada se contará con más de 400 mil efectivos de la Fuerza Pública que tendrán la misión de proteger los derechos y la movilidad de las personas que trabajan o han querido permanecer en sus casas en su libre derecho.



(No deje de leer: Gobierno pide replantear marchas para evitar contagios o usar protocolos)



“Tendremos a 56 mil policías que protegerán a los manifestantes, pero de igual manera estarán atentos para frenar el vandalismo. No podemos aceptar el vandalismo y serán capturadas las personas que afecten o generen violencia o destrozos durante la jornada o afecten la libre movilidad”, señaló Molano, tras la instalación del Puesto de Mando Unificado.



"Mañana Colombia tendrá actividades en sus calles, y en cada una de ellas, la Fuerza Pública garantizará los derechos de todos, de quienes salen a marchar y de quienes siguen con la cotidianidad de sus trabajos y obligaciones diarias", puntualizó.



(Lo invitamos a leer: Afganos que llegarán a Colombia son ‘perseguidos por el régimen talibán’)



ELTIEMPO.COM