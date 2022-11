En medio de un día soleado en Zipaquirá, un municipio de gente ‘rebelde’ -como se autodenominan- donde surgió el movimiento de los Comuneros, que llevó al estallido de la Nueva Granada en 1781, se vivió el diálogo regional número 25 de los 48 que hay alrededor de todo el país para construir el Plan Nacional de Desarrollo.



En Zipaquirá muchos viven de labrar la sal, manejar bicicleta para ser como Egan Bernal y de recibir a turistas que van a visitar la catedral. Allí se reunieron personas de los 31 municipios de la Sabana de Cundinamarca.



Luis Eduardo Ahumada en los Diálogos Regionales en Zipaquirá. Foto: Claudia M. Quintero

A las 8:00 de la mañana ya la gente estaba haciendo fila a las afueras del Coliseo Arena de Sal. Mientras los músicos tocaban sus tambores, las personas se inscribían para participar en una de las 10 mesas poblacionales y 39 mesas temáticas.



Se llenó el coliseo con 3.000 personas, según los organizadores o padrinos, que en esta ocasión fueron los miembros del ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, encabezado por el ministro Arturo Luis Luna.



En medio del ‘baile de la chicha’ -en el que una pareja danza con una totuma llena de una bebida que proviene de la fermentación del maíz- venía un señor con una chaqueta de hombreras naranjas, bastón y un casco de “extraterrestre”. Él llegó al diálogo porque traía un mensaje de los extraterrestres “de Egan Bernal para acá, Zipaquirá y Colombia tienen grandes cosas, por eso yo vine a esto, para enviar este mensaje”, decía. Esos son los diálogos, un espacio en el que los ciudadanos se sienten escuchados.



¿Qué son los diálogos y cómo se organizan?



Para construir el Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno de Gustavo Petro creó los Diálogos Regionales Vinculantes. Los objetivos que han planteado, según le explicó a EL TIEMPO Camilo Rivera, director de innovación y desarrollo empresarial en el DNP, son: justicia social, justicia ambiental y justicia económica, que conducen a la paz total. Esos objetivos se van a conseguir a través de seis transformaciones, que son: ordenamiento territorial, seguridad humana, seguridad alimentaria, economía para la vida, divergencias regionales y, la última, es la construcción de una macroeconomía. Sobre esas transformaciones es que se llama a dialogar a la gente.



Los diálogos se dividieron no por departamentos, sino por regiones funcionales. Es decir, se reúnen a las comunidades en torno a esos temas que les afectan, aunque no sean de un mismo departamento. En el caso de Zipaquirá, el interés común era la Sabana de Cundinamarca y todos los municipios son del mismo departamento, pero en los Diálogos Regionales en Barranquilla también se incluyeron municipios de Bolívar, por las necesidades que tienen en conjunto.



A cargo de su organización está el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el ministerio o comisión que ha sido asignado como padrino en cada región a la que se va.



Cada ministerio se encarga de hacer la logística del evento: conseguir los lugares, proveer los refrigerios, entre otros. El DNP se encarga de hacer la convocatoria de las personas, que se inscriben en la página web de la organización, pero casi siempre lo hacen antes de entrar al lugar.



Se convoca a la comunidad a través de emisoras regionales, el voz a voz -en especial en las tiendas de las esquinas donde se reúne la gente a conversar-, comunicados de prensa, grupos de WhatsApp y con la capacidad de convocatoria de los presidentes de las juntas de acción comunal.

Los carteles de los distintos municipios presentes en los Diálogos Regionales de Zipaquirá. Foto: Claudia M. Quintero

Espacios de escucha

Con el recinto lleno y el 'baile de la chicha' inició el Diálogo. Saludó el padrino, que era el ministro de Ciencia, Arturo Luna; y habló el consejero presidencial para las regiones, Luis Fernando Velasco, quien tiene como función principal llevar las inquietudes de las comunidades al presidente. Luego la gente se fue a las mesas.



En los salones del colegio frente al coliseo estaban reunidos por temas, lo que se conoce como las mesas, entre esas: la de mujeres, comunidades étnicas, campesinos, población con discapacidad, víctimas, convergencia territorial, entre otras. En ella conversaron sobre sus necesidades y determinan unas propuestas, que escriben en un formulario.



En uno de los grupos de la mesa de víctimas había una mujer de unos 38 años. Tenía el cabello largo y con unos ojos grandes y hablando con una sonrisa, mostraba la ilusión de ser escuchada. Compartió con las otras personas de su grupo lo que ella pensaba y en conjunto definieron las propuestas que iban a compartir en la plenaria.



El DNP recoge todas esas propuestas, prioriza las más estructuradas y las necesidades más grandes se incluyen en el Plan Nacional de Desarrollo que será la hoja de ruta hasta el 2026.



Para definir esas mesas poblacionales, los funcionarios de gobierno visitan los puntos de encuentro días antes de la fecha citada, para escuchar los temas específicos de los que la gente quiere hablar. En la Sabana de Cundinamarca uno de los temas importantes fue la creación de la región metropolitana y, efectivamente, esta mesa se hizo realidad.



Cerca de tres horas se tardaron las personas conversando sobre sus necesidades. Son guiadas por unos facilitadores, que son funcionarios de los ministerios, están formados para ayudar a la comunidad a confeccionar propuestas basadas en sus necesidades.



En Zipaquirá hubo refrigerio y almuerzo para las 3.000 personas que asistieron. Un jugo con un pequeño pastel y dulce de café fue la merienda que los acompañó mientras dialogaban entre ellos, en los salones de un colegio.



Plenaria

A las tres de la tarde -y ya almorzados-, se reunieron todos en la plenaria. El ministro Luna llamó uno por uno a los líderes que habían definido al interior de cada mesa y ellos explicaban las propuestas a las que habían llegado.



Así concluyeron, casi al unísono, que “no quieren una región metropolitana conformada sin consultar con la gente”. Mencionaron que se hace urgente solucionar la falta de agua en la Sabana y que se necesita “dignificar a la población campesina para cerrar las brechas de la desigualdad y evitar que el campo se quede solo”. Expusieron, también, la necesidad de visibilizar a los grupos étnicos y permitirles mayor participación política, así como visibilizar a las comunidades LGBTQ+ y priorizar la educación y la salud mental.



El consejero presidencial mencionó que entre todas las 25 regiones en las que ha estado escuchando a las comunidades, las necesidades más importantes han sido invertir en vías terciarias, para transportar alimentos de las zonas rurales a las ciudades, generar conciencia ambiental, tener agua en sus casas y mejorar la infraestructura.



“No se justifica que un país que pudo meter 90 billones a vías 4G, no tenga 30 billones para hacer una inversión grande en vías terciarias”, dijo el consejero luego de reunirse con los alcaldes de la Sabana de Cundinamarca.

Durante el proceso de inscripción de las personas que llegaban, el grupo musical amenizaba la jornada. Foto: Claudia M. Quintero El almuerzo que recibieron los asistentes a los diálogos. Foto: Claudia M. Quintero En la reunión de alcaldes se habló de todos los temas que afectan a las comunidades. Foto: Claudia M. Quintero

Agregó que la situación de hambre y agua en La Guajira se debe priorizar, además de la infraestructura destruida por el invierno, en especial, en medio de la ola invernal que enfrenta el país.



La inversión que el gobierno de Gustavo Petro va a hacer en proyectos sociales es de 1.000 billones de pesos en los próximos cuatro años. Por eso, “la necesidad de que los diálogos se hagan con responsabilidad, “porque esa plata soluciona muchos problemas”, según Luis Fernando Velasco.



Ayer 15 de noviembre se presentó el primer borrador del Plan Nacional de Desarrollo, pero los diálogos finalizan el 3 de diciembre en Ibagué (Tolima). Antes del 7 de febrero del próximo año, el Gobierno tiene plazo de incluir las conclusiones de los otros diálogos. Está última es la fecha en la que se radicará el plan en el Congreso, según lo informó Alfonso Prada, el ministro del Interior. Lo que implica que citarán a sesiones extraordinarias en el Congreso.



Y la gente se fue de este diálogo con el estómago lleno, porque para Zipaquirá pidieron 5.000 almuerzos -que traían un sándwich grande con jamón y queso, papas de paquete, salsa, gaseosa y un pequeño chocolate-. Como llegaron 3.000 personas, muchas repitieron y se llevaron una caja extra para su casa, además de la sensación de sentirse escuchados. Como decía la señora Elena Gómez, una de las participantes, “esto es tan importante para nosotros, porque nunca antes yo había participado en un espacio abierto por el Gobierno para hablar de las necesidades de mi comunidad y sentir que me tienen en cuenta”.





CLAUDIA M. QUINTERO RUEDA - ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO

REDACCIÓN POLÍTICA

