'Con el día sin IVA este domingo no íbamos a tener el mismo impacto'

El presidente Iván Duque explicó en la mañana de este miércoles las razones que llevaron a la decisión que tomó su administración de aplazar el tercer día sin IVA que estaba programado para este domingo, 19 de julio.

El jefe de Estado explicó que fueron dos las razones que llevaron al Ejecutivo a preferir aplazar esta jornada, que ha sido, según el Gobierno, una de las herramientas para la reactivación económica en medio de la pandemia.



"Ahora para el tercer día sin IVA fuimos apoyando algunas decisiones que han tomado los alcaldes en coordinación con nosotros en términos de restringir la movilidad con el fin de evitar las aglomeraciones", manifestó el jefe de Estado.



Pero además, según explicó Duque, el Gobierno analizó que, debido a las decisiones que han tomado las administraciones locales, esta jornada no tendría el mismo impacto en términos de ventas.



"'No se veía claro que fuéramos a tener el mismo impacto (...) el día sin IVA lo vamos a reprogramar para darles beneficios a muchas familias, aquí se toman decisiones basados en información, en datos, en análisis de expertos", enfatizó Duque, en entrevista con La voz de Bogotá, de Todelar.



El primero de estos día sin IVA fue el viernes 19 de junio, en donde se registraron grandes aglomeraciones en algunas ciudades.

Por esta razón, el Gobierno estableció que para el segundo día sin IVA no se iba a permitir la compra presencial de electrodomésticos, computadores y celulares. Estas transacciones, finalmente, se realizaron de manera virtual.



El pasado viernes 3 de julio se llevó a cabo la jornada, en la cual no se registraron las largas filas que se habían presentado en el primero, pero sí se reportaron varias denuncias de demoras en la compra de plataformas digitales de los almacenes de cadena.



Durante cada uno de los días de la excepción del impuesto se registraron ventas superiores a los 4 billones de pesos.



En la entrevista, Duque reiteró en qué consiste la estrategia del Gobierno Nacional para buscar mitigar los efectos de la pandemia en términos de salud pero también en términos económicos.



"Las medidas que se han tomado han permitido quitarle velocidad de expansión a la enfermedad. Desde el punto de vista de disminuir muertes, hemos visto que la protección de la población vulnerable es fundamental, también se ha hecho una expansión de las Unidades de Cuidado Intensivo, se han incrementado en un 40 por ciento", indicó Duque.



El jefe de Estado llamó a los mandatarios locales a trabajar conjuntamente.



"Aquí nadie se salva solo, cuando haya cosas que salgan mal, no salgamos con el dedo acusador, esto es responsabilidad de todos", dijo Duque.



En este momento, el Gobierno Nacional se encuentra haciendo análisis jurídicos para reprogramar el día sin IVA.

Amor y amistad con covid-19

Durante la entrevista, el primer mandatario advirtió que “hay que hacerse a la idea” de que se convivirá con el virus por mucho más tiempo que el esperado.



"Vamos a tener un día del Amor y la Amistad con covid, vamos a tener Halloween con covid, vamos a tener Navidad con covid e incluso muy seguramente de nuevo tendremos Semana Santa con covid", manifestó Duque.



Los escenarios más optimistas hablan de que se tendrá vacuna contra este virus mínimo dentro de un año, por lo que los colombianos tendrán que seguir manteniendo los protocolos como el lavado de manos constante, el uso del tapabocas y el distanciamiento social por varios meses más.

