¿Por qué el Gobierno decidió aplazar el día sin IVA?

Dos fueron las razones para que el Gobierno Nacional anunciara el aplazamiento del tercer día sin IVA, el cual se cumpliría el próximo domingo.



La decisión la anunció el presidente Iván Duque en la madrugada de este miércoles mediante su cuenta de Twitter.



“El día sin IVA ha demostrado ser una herramienta que contribuye a reactivar la economía y el empleo. Sin embargo, ante medidas que aplicaremos con gobernantes locales para enfrentar la pandemia, aplazaremos el tercer día sin IVA, buscando el mayor beneficio para los colombianos”, escribió Duque.



De acuerdo con el ministro de Industria, Comercio y Turismo, José Manuel Restrepo, hubo dos consideraciones del Gobierno que llevaron a la conclusión de que la jornada no daría los resultados esperados.



La primera de ellas fue que este tercer día sin IVA sería un fin de semana, "en los que las autoridades locales normalmente implementan medidas más fuertes de restricción de personas", lo que supuestamente desestimularía la salida de ciudadanos para realizar compras.



Y la segunda es que, según Restrepo, “más del 90 por ciento de los establecimientos de comercio no opera bajo comercio electrónico”, lo que obligaría a los ciudadanos que quieran hacer sus compras con este beneficio a desplazarse físicamente a los lugares.



“Mi reflexión, como cartera de Comercio, es que el propósito del día sin IVA es de reactivación económica y que en el marco de las circunstancias, es decir, el fin de semana y sobre la base de que hay grandes ciudades que en este momento están enfrentando la pandemia con medidas perfectamente válidas y más restrictivas, la jornada no va a tener mayor impacto económico”, le dijo Restrepo a Blu Radio.



Aunque todavía no se conoce el camino jurídico y la fecha en la que se reprogramaría el día sin IVA, sectores del Gobierno y de los gremios prevén que sea entre agosto, septiembre u octubre próximos.



