El día sin IVA que está planeado para el próximo 2 de diciembre está en el limbo, pues podría no realizarse si se llega a firmar el decreto que está preparando el Ministerio de Hacienda.



El decreto estará recibiendo comentarios hasta el próximo 24 de noviembre y luego sí habrá una decisión al respecto, pero todo apunta a que se eliminará.



(En contexto: Gobierno quiere eliminar el último día sin IVA del 2022)

Desde un inicio, este Gobierno había mostrado su postura en contra de esta iniciativa que fue creadas bajo el mandato del ex presidente Iván Duque con el objetivo de reactivar la economía en medio de la crisis durante la pandemia por el covid-19.



Cuando se conoció que José Antonio Ocampo sería el ministro de Hacienda, él mismo le aseguró a este diario que el gobierno de Gustavo Petro no mantendría estos días en los que no se le cobra IVA a ciertos productos.



(Además: Reforma política busca que partidos no reciban efectivo para combatir corrupción)

Facebook Twitter Linkedin

Los televisores son uno de los productos más comprados en el día sin IVA. Foto: Héctor Fabio Zamora. Archivo EL TIEMPO

"No, no ha sido una buena política y lo vamos a quitar (...) No ha beneficiado a los hogares pobres. Muchos de los productos que terminan sin IVA son importados y eso tiene un costo", afirmó Ocampo.



Pero luego de que anunciaran esto, hubo un revés, porque cuando se realizó la conciliación de la reforma tributaria se acordó que sí se haría la tercera y última jornada del 2022, pues la tributaria entraría a regir a partir del 2023 y los días sin IVA ya habían sido aprobados de forma legal por la administración del expresidente Duque.



Pese a esto, con este nuevo decreto el Gobierno busca tumbarlo de nuevo.



(En otras noticias: Iván Duque: 'No me arrepiento en absoluto de la actitud que tuvimos con el Eln')



El presidente Gustavo Petro, en ese sentido, aseguró en su cuenta de Twitter que estos días sin IVA generan "un fuerte daño a la economía". Lo anterior, según expone, porque no se separa la venta de productos nacionales de importados.



Por eso, el jefe de Estado aseguró: "Si queremos mejorar la situación económica hay que dejar de comprar productos importados si se producen en Colombia".



El decreto que sigue recibiendo comentarios establece: “No es recomendable mantener el último día sin IVA del año, programado para principios de diciembre. No solo estamos a menos de quince días de su realización, lo cual implica costos administrativos y de preparación considerables, sino que a la fecha no es claro si estos festivos tributarios son una herramienta que se justifique en términos de sus mayores beneficios frente a sus posibles costos”.

Facebook Twitter Linkedin

Los televisores de última generación estuvieron entre los productos de más venta en los últimos días sin IVA. Foto: Kronos

La decisión del Gobierno tiene opiniones encontradas. El senador Humberto de la Calle aseguró que apoya la iniciativa de eliminar el día sin IVA. "Pequeño impulso a algunos sectores de la economía que no compensa el costo fiscal de una medida altamente regresiva. Paño agua tibia con efecto superficial", aseguró.



Por otro lado, para el expresidente Álvaro Uribe "La eliminación del día sin IVA atropella a padres de familia que tenían en esos 3 días la única posibilidad de adquirir iPads, teléfonos inteligentes y computadores para sus hijos estudiantes".



Desde el Centro Democrático aseguraron que suspender vía decreto el último día sin IVA "es perjudicial para los comerciantes que aún se están recuperando de los efectos de la pandemia. Además, perjudica a los colombianos que ven en este día una oportunidad para adquirir diferentes bienes".

POLÍTICA