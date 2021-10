Gobierno establece medidas para la primera jornada del día sin IVA

El gobierno nacional instó este lunes a gobernadores, alcaldes municipales y distritales y comerciantes, a adoptar medidas estrictas para evitar aglomeraciones en los establecimientos, en desarrollo del día sin IVA que se cumplirá este jueves 28 de octubre.



En una circular externa conjunta, los Ministerios del Interior; de Comercio, Industria y Turismo; y de Salud y Protección Social pidieron a los mandatarios locales a cumplir una serie de instrucciones y los compromisos de autorregulación que se habían pactado con la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco).



“Hemos firmado unos protocolos de bioseguridad con los comerciantes. Adicionalmente, Fenalco ha firmado un documento de autorregulación en beneficio de los consumidores, en pro de la transparencia de la información, relativa a las promociones y a cómo se debe calcular ese IVA que se descuenta en esta jornada”, señaló la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana.



Afirmó la funcionaria que el gobierno nacional, en conjunto con los comerciantes de Colombia, plataformas digitales y grandes superficies, han venido trabajando para que los días 28 de octubre, 19 de noviembre y 3 de diciembre, sean exitosos para los comerciantes y para las familias colombianas.

Cumplimiento de protocolos de bioseguridad

Por su parte, el ministro del Interior, Daniel Palacio, agregó que el cumplimiento de la circular conjunta garantizará la aplicación de los protocolos de bioseguridad y el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana.



De acuerdo con la circular externa, los dispositivos por parte de la fuerza pública están siendo coordinados entre el Ministerio el Interior y el Ministerio de Defensa para que, en el terreno, cada uno de los alcaldes y los gobernadores, dispongan de estos servicios especiales, los cuales están enfocados en garantizar la seguridad en las grandes superficies, cadenas de venta y en todos los lugares donde se va a llevar a cabo la jornada del día sin IVA.

Facebook Twitter Linkedin

Se registra un crecimiento del 111 por ciento en las ventas de facturación electrónica. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

“Es importante reiterar que será responsabilidad de los mandatarios locales, la vigilancia del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y que, de inmediato, en donde algún establecimiento comercial no cumpla esos protocolos de bioseguridad, debe procederse a la sanción y el cerramiento de ese establecimiento”, dijo el ministro del Interior.



Asimismo, el ministro de Salud, Fernando Ruíz, señaló que, aunque hay una situación de relativa tranquilidad con relación a los contagios, no se debe bajar la guardia.



“Frente a eventualidades como aglomeraciones se deben generar una serie de acciones de parte de todos, de los gobernantes locales y también de la ciudadanía con el fin de prevenir el contagio”, explicó.



El ministro Ruíz recordó la importancia de mantener el uso permanente del tapabocas, el lavado de manos, el protocolo de distanciamiento social en filas y al interior de los establecimientos comerciales.



Explicó la importancia de coordinar entre las autoridades locales y las secretarias de salud, EPS e IPS, de ser necesario, la instalación de puestos de vacunación.



Por su parte, la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Carmen Ligia Valderrama, invitó a los colombianos a hacer uso de las ventas electrónicas.



“Acudir a las transacciones electrónicas es una excelente alternativa, para que no solamente los empresarios y los comerciantes puedan reactivarse económicamente, sino que todos los colombianos puedan adquirir los productos desde sus lugares de domicilio o sus trabajos o donde se encuentren”, puntualizó Valderrama.

