Duque presenta un balance del primer día sin IVA en Colombia

Este viernes, en una nueva emisión del programa 'Prevención y Acción', el presidente Iván Duque presentó un balance del primer día sin IVA en Colombia. Destacó "un criterio generalizado de buen comportamiento, de aplicación de protocolos, de distanciamiento físico".



Sin embargo, señaló que "en algunos lugares se presentaron aglomeraciones y desórdenes". Al respecto, el Jefe de Estado dijo: "todos lamentamos esa situación, pero seamos claros: nosotros, como país, tenemos que salir adelante en la protección de la salud, de la vida y también en la reactivación".

Y agregó: "Debemos aprender de las lecciones que nos deja el día de hoy y aprender de aquellos espacios donde el comportamiento ciudadano no fue el adecuado, para que no se repita. Sabemos que este virus va a estar presente por un periodo mucho más largo".



Duque hizo énfasis en que, "como país, no debemos estar preguntándonos si hay un error o quién es el culpable, sino cómo lo resolvemos colectivamente. Como sociedad saldremos adelante si dejamos atrás esos criterios de señalamiento y entender que absolutamente todos estamos en un proceso de adaptación".

La jornada en cifras

José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo, dijo que, en total, hubo 85 aglomeraciones en el país. En la jornada, agregó, se registraron tres cierres de carácter temporal por no cumplir con las medidas de bioseguridad.



Restrepo destacó que, a pesar de las dificultades, hubo un incremento en el comercio electrónico. Durante el primer día sin IVA, dijo el ministro, se "multiplicó 18 veces el tráfico en Internet y las ventas crecieron entre 5 a 8 veces respecto a un día normal".



Y puntualizó: "El resultado es que se ha vendido seis veces más de lo que tradicionalmente se registraba en esta pandemia y hubo un incremento entre el 30 y el 70 por ciento respecto al año anterior".



A su turno, José Andrés Romero, director de la DIAN, estimó que, con base en datos proporcionados por la factura electrónica, al final de la jornada se tendrán más de 5 billones de pesos en ventas. Destacó que el comercio electrónico creció un 800 por ciento este viernes.



Romero informó que este viernes hubo un incremento del 673 % en la venta de bienes de entretenimiento; 640 % en electrodomésticos; 366 % equipos de sonido y video; 296 % en artículo deportivos; 240 % en productos textiles y de calzado; 165 % en prendas de vestir y accesorios, y 154 % en elementos escolares.



El director de la DIAN aseguró que, con corte a las 5 de la tarde, en Bogotá el comercio creció 65 por ciento. Mientras que en Antioquia, 146 por ciento; en Nariño, 2.654 por cientos; en Cundinamarca, 49 por ciento, y en Valle del Cauca, 64 por ciento.

