Entre los motivos que argumentan distintas corrientes ideológicas sobre la devaluación del peso colombiano están la falta de coordinación en la comunicación del Gobierno actual, los factores económicos internacionales y las reacciones de los agentes de la economía frente a anuncios del Ejecutivo —como los relacionados con la industria extractiva—, entre otros.



En ese contexto, los diferentes sectores políticos nacionales han esgrimido las razones que, a su parecer, han llevado a que la moneda nacional se haya debilitado. EL TIEMPO consultó a expertos para conocer qué grado de responsabilidad les puede caber a los agentes políticos y económicos frente a la subida del dólar en Colombia y qué lecturas políticas existen frente a estos hechos, más allá de las condiciones internacionales.

Visiones opuestas

Posesión de los ministros del gabinete de Gustavo Petro.

De acuerdo con Mauricio Jaramillo Jassir, doctor en Ciencia Política, hay dos maneras de interpretar las condiciones económicas actuales de la nación.



Para Jaramillo, por un lado, se puede pensar que hay responsabilidad en el Gobierno actual “cuando la viceministra de Minas [Belizza Janet Ruiz] dice que no habrá nuevos contratos de exploración”, cuando el presidente hace anuncios en Twitter o cuando los integrantes del Ejecutivo no dejan claras sus intenciones. En ese sentido, el experto analiza que una lectura posible es que “hay unos políticos irresponsables que no han dejado clara cuál es la posición con respecto a la industria extractiva”.



En el sentido opuesto, el analista expone otro punto de vista al respecto: “Está la otra postura que dice que hay un tipo de chantaje. Dice que si los gobiernos no hacen lo que los mercados quieren, los mercados los castigan: las agencias calificadoras de riesgo, los inversionistas, los tenedores privados de deuda pública”.

Bajo esa lógica, según Jaramillo, hay un problema democrático entre los resultados electorales y los mercados.



“Un poco lo que dicen los mercados es ‘voten como quieran’, pero si votan por este candidato populista o de izquierda, nosotros los vamos a castigar”, explica el doctor en Ciencia Política, quien añade que es un dilema que se presenta en Europa donde, de acuerdo con él, la gente se pregunta: “¿Para qué votamos por un político si quien manda es el mercado?”.



Responsabilidades compartidas

Protestas del pasado 22 de octubre contra el Gobierno nacional.

Por su parte, Illimani Patiño Giraldo, coordinador de Relaciones Internacionales en el think tank ‘EsDePolitólogos’, interpreta que hay un grado responsabilidad “de parte y parte” en los actores políticos del país, puesto que, debido a la polarización en el país, “cualquier propuesta, aunque no necesariamente sea radical o disruptiva, se toma como una señal de miedo”.



Patiño, máster en Economía del Desarrollo y Relaciones Internacionales, asegura que, además de que el mercado “responde a esa cultura de la desconfianza que se tiene en el gobierno per se”, hay fallas en la comunicación entre algunos ministros y el presidente.



“La falta de coordinación entre los ministros de Minas, de Hacienda y el presidente no permite que el mensaje que el Gobierno quiere dar sea claro para los inversionistas”.



Además, el experto plantea el dilema sobre el que debe reflexionar la ciudadanía en la coyuntura entre transición energética y la búsqueda de estabilizar la economía.

“Una pregunta que tiene que hacerse la sociedad en general es si el peso y la importancia que pueden tener esas transiciones son mayores a las posibles consecuencias en el momento concreto que estamos viviendo. Estamos ad portas de una crisis financiera global, en un momento de mucha inestabilidad”, asevera Patiño, quien, desde una perspectiva global, considera que no están dadas las condiciones para materializar propuestas que no estén concertadas con las fuerzas del mercado, debido a que se podría multiplicar la inestabilidad y “una salida de capitales del país actualmente sería catastrófica”.



El analista concluye que, en otro escenario, sería más factible realizar ese tipo de transiciones mediante pactos con sectores económicos o sin tener el riesgo de multiplicar los efectos sobre estos últimos.



Sin embargo, Patiño no señala culpables de la situación del peso colombiano: “Es muy difícil mirar claramente qué grado de la devaluación se le puede atribuir a un factor y qué grado se le puede asignar al otro. No hay forma en las cuentas nacionales de hacer una distinción tan fácil, al menos en el corto plazo”.



Debido a esa dificultad para identificar las causas, según él, se acrecentan las especulaciones, a pesar de que todos los gobiernos —-independientemente de la región e ideología— logran tener “poca previsión de lo que pueda pasar”.



Como ejemplo de lo anterior, Patiño cita los casos de Estados Unidos, Reino Unido, Chile, Brasil, Turquía. Estos países, con distintas aproximaciones ideológicas y formas de intervención, no están logrando estabilidad, conforme a lo argumentado por el especialista.



“Ningún economista hoy ni ninguna firma calificadora tiene claridad de cómo se van a desarrollar las cosas porque estamos en un momento que no tiene precedentes en la economía política global”, sentencia.



