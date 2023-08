El Partido Liberal habría perdido el control del Fondo Nacional del Ahorro, esto después de que saliera de la presidencia Gilberto Rondón, en el marco del escándalo por la revelación del “computador” de la entidad y la supuesta entrega de cuotas a miembros de la colectividad roja. Rondón, de origen liberal, aceptó que les habría pedido hojas de vida a congresistas de su partido.



(Puede ver: Gilberto Rondón: el liberal que cayó tras escándalo de repartija de puestos)

Hasta hace poco se le aceptó la renuncia y el gobierno ya le tiene reemplazo. Se trata de Laura Milena Roa Zeidan, cuya hoja de vida fue publicada este martes en el sistema de aspirantes de la Presidencia. Si nada extraordinario ocurre, esta será el reemplazo de Rondón.



De acuerdo con la hoja de vida, esta ha tenido distintas vinculaciones con Colpensiones. Asimismo, ha trabajado con el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia y con el propio Fondo Nacional del Ahorro, donde ha ejercido funciones temporales en distintos rubros en gobiernos pasados.



En esta ocasión, Roa Zeidan pasaría a dirigir la entidad. La profesional en gobierno y relaciones internacionales de la Universidad Externado no es de origen liberal, por lo que la colectividad perdería el supuesto control que tenía en esta entidad.



(Además: FNA: Gobierno acepta renuncia de Gilberto Rondón tras escándalo de repartija de puestos)



Supuestamente, el gobierno le había pedido hojas de vida de mujeres al Partido Liberal para suplir a Rondón. Sin embargo, se habría decantado por una figura lejana a esta colectividad. Esto significaría, que dicho partido habría perdido otra dependencia más, a pesar de que es de los pocos partido que sigue figurando como de Gobierno.

En contexto

Rondón ha estado ligado al partido de los 'rojos' desde hace años, primero como congresista, luego como abogado y en este Gobierno como una cuota en una de las entidades del Ejecutivo.



Cercanos al partido Liberal señalan que es cercano al expresidente César Gaviria y esa habría sido una de las razones por las que llegó al FNA, aunque cercanos al expresidente han dicho en varias oportunidades que no fue una cuota de ellos.



Sin embargo, esa cercanía ha cambiado y la relación ahora con el expresidente es tensa. Así lo dejó ver Gaviria en entrevista con María Isabel Rueda para EL TIEMPO, en la que tildó a Roldón de "imbécil" tras el escándalo que protagonizó y que tiene golpeado al partido Liberal.



(Además: Escándalo por denuncia de 'mermelada' sacude al Fondo Nacional del Ahorro)



Al ser preguntado por los partidos que recibieron puestos, ministerios, contratos, gabelas, por cuenta del apoyo al Gobierno, Gaviria respondió: "Sí, así es. Menos nosotros y ahora somos los más castigados por el cuento, ese del imbécil del director del Fondo Nacional del Ahorro, Gilberto Rondón. Ahora resuelven que los tienen que botar. Obviamente, también había nombrado montones de gente del Partido Conservador y del Pacto y de Dilian; ¿bueno, los había nombrado por ser espíritus puros o qué?".



A Rondón se le señala de ser el artífice de una repartida de puestos en la entidad para recomendados de senadores y representantes liberales que supuestamente no cumplían con los requisitos para los cargos a lo que fueron asignados. Lo anterior se habría hecho a cambio de apoyar algunas reformas del Gobierno en el Congreso.



Por esta situación, la Procuraduría abrió una indagación previa contra funcionarios del FNA por presuntamente adelantar la contratación de personas de manera irregular para ocupar cargos para los que, según sus perfiles profesionales, no estarían habilitados. Y la Corte Suprema de Justicia, por su parte, abrió una investigación contra 19 congresistas liberales por este escándalo.