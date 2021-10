Desplazamiento forzado, una crisis que aumenta en el mundo

Según el Banco Mundial, el desplazamiento forzado se refiere a la situación de las personas que dejan sus hogares o huyen debido a los conflictos, la violencia, las persecuciones y las violaciones de los derechos humanos.



(Le recomendamos: EE. UU. y la Unión Europea prometen ayuda para Afganistán)



Actualmente, casi 60 millones de personas han sido desplazadas por la fuerza en el mundo, convirtiéndose en refugiados (19,5 millones), desplazados internos (38,2 millones) o solicitantes de asilo, y se trata de la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial.



(Le puede interesar: La ONU denuncia promesas incumplidas de talibanes a mujeres y niñas)

Si la población de desplazados por la fuerza fuera un país, sería el vigesimocuarto más grande del mundo, lo cual pone de relieve cuán grave es este problema. Sin que se vislumbre un final cercano de los conflictos, que son los principales factores que impulsan el desplazamiento, se prevé que esta crisis empeorará.



El desplazamiento forzado tiende a ser prolongado y, en muchos casos, dura décadas. En 2014, pudieron regresar a sus países de origen solo 126. 800 refugiados, la menor cifra en 31 años.



(Lea aquí: Al menos 55 muertos en un atentado suicida en una mezquita de Afganistán)



Es importante reconocer la diferencia entre migrantes económicos y desplazados por la fuerza. Un migrante opta por dejar su hogar en busca de oportunidades económicas, por lo general trasladándose a países donde existe demanda de sus competencias y de esta manera contribuir a la economía y aumentar sus ingresos.



Los desplazados por la fuerza huyen de los conflictos, la violencia, u otros peligros, con el fin de encontrar seguridad y medios de subsistencia. A menudo experimentan un trauma, no tienen activos y quedan en el limbo, terminando en destinos donde no hay oportunidades de trabajo.



(Lea también: Alerta por amenaza de seguridad en los hoteles de Afganistán)



Los cambios en el medio ambiente siempre han impulsado la movilidad de las personas, pero hay cada vez más pruebas de que el cambio climático, los desastres y otros factores ambientales pueden desempeñar un papel cada vez más importante en la migración, en particular en el mundo en desarrollo. Se prevé que estos elementos afectarán a todas las formas de migración en África.

Lea también