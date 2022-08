A pocos días de que se haya iniciado el nuevo gobierno y con ello el cambio de mucho personal, como sucede tradicionalmente, trabajadores adscritos al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) acaban de oficializar la creación de un sindicato para proteger sus puestos de trabajo.



Le puede interesar: Congreso: Radicarán proyecto que busca prohibir las riñas de gallos en Colombia

​

Hasta ahora no hay un dato preciso de cuántos trabajadores están afiliados al sindicato pero los cierto del asunto es que son muchos y que está circulando por redes sociales el formulario para la inscripción.

"No es correcto satanizar con el término "manzanas podridas" para referirse a funcionario@s del @ContactoDapre. El Director @MauricioLizcano no está evaluando los desempeños individuales de los empleado@s de @infopresidencia", señala en un trino Sinedapre, la nuevo organización sindical.



En diálogo con EL TIEMPO, funcionarios de la oficina del Dapre precisaron que Lizcano jamás utilizó el término "manzanas podridas". "No es una expresión de uso del director del Dapre para referirse a los empleados públicos", argumentaron.



Además, llamaron la atención que el sindicato fue creado el 8 de agosto, un día después de la posesión del presidente.



"Cuando el Presidente Gustavo Petro recibió el gobierno encontramos 100 vacantes en el DAPRE, las cuales se han decidido congelar, las renuncias solicitadas se han hecho a los cargos de aquellas consejerías presidenciales que se quieren suprimir en la reforma al DAPRE con el fin de fortalecer los ministerios, cómo lo ha encomendado el presidente, requerimos reducir el Estado en lo que consideramos son funciones duplicadas y así fortalecer otras destinaciones presupuestales que son prioritarias para las regiones", ha dicho Lizcano.



Además el director Lizcano precisó que "los cargos de ingresos bajos no se van a tocar".



En su versión dada por los miembros del nuevo sindicato, por su parte, señalan que el director del Dapre "solicita las renuncias de los funcionarios en la Presidencia y que se quejan de que utiliza la expresión "manzanas podridas", la cual catalogan de irrespetuosa y denigrante, contraria al concepto de trabajo digno.



"La dirección del @ContactoDapre necesita estar en la misma sintonía del gobierno del Presidente @petrogustavo expuestos en El Pacto por el Trabajo", señala el sindicato.



Las denuncias señalan que han echado muchas personas y que a algunos a quienes les han pedido la renuncia y no lo han hecho han sido declarados insubsistentes.



Le puede interesar: Rodolfo Hernández tuvo un accidente y llegó al Congreso con el ojo morado