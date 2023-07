La agenda del presidente Gustavo Petro el próximo 20 de julio será apretada. Desde la Casa de Nariño confirmaron que el mandatario asistirá a un desfile militar y que ese mismo día viajará a Bogotá para instalar el segundo periodo legislativo del Congreso, en donde dará un discurso.



Este anuncio llega luego de que, por razones que no se conocen, el jefe de Estado no realizó el anunciado viaje a la isla de San Andrés para recibir allí el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre el pleito con Nicaragua.



"En San Andrés iniciaremos la gran movilización nacional por la soberanía nacional el 20 de julio. Hemos vencido en el tribunal internacional, es hora de iniciar la gran confederación de los pueblos anglófonos del caribe”, dijo el mandatario el pasado jueves en su cuenta de Twitter.



Y es que aunque inicialmente el trino no era claro, desde la Presidencia confirmaron que la intención del presidente es estar el 20 de julio en la isla como una forma de "ratificar la soberanía del país con el fallo de la Haya".



Sobre el segundo evento de su agenda durante el Día de la Independencia, se espera que el presidente arribe al capitolio a las 4 de la tarde. Hay que recordar que este 20 de julio empieza una nueva legislatura en la que serán protagonistas las de la salud, la pensional, la laboral y, ahora, la de educación.

