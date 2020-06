Descubra el título del libro de Arias y quién es el 'superministro'

Claudia Rubio. EL TIEMPO

‘Colombia no participa en operetas ni en sainetes’

​

Durante una entrevista con el periódico español El País, el presidente Iván Duque negó este fin de semana que Colombia haya participado en la supuesta incursión marítima a Venezuela que se habría dado hace más de un mes y que habría buscado la caída de Nicolás Maduro. “Eso fue un sainete, una opereta, y ahí no participó Colombia, porque Colombia no participa en operetas ni en sainetes”, afirmó el mandatario colombiano, quien reiteró que “el proceso de transformación de Venezuela se necesita” y que debe haber “un gobierno de transición con representación amplia”, en el que “tienen que estar todos”, y “un plan de reconstrucción” para ese país.