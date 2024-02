Desaprobación de gestión del presidente Petro está en 59 por ciento, según Opinómetro

La más reciente encuesta Opinómetro, realizada por la firma Datexco para la W, indagó sobre el nivel de aprobación de la gestión del presidente Gustavo Petro y también respecto a su denuncia de una supuesta "ruptura institucional" en Colombia.



De acuerdo con los resultados, un 59 por ciento aseguró que no aprueba la forma como el jefe de Estado está gobernando el país, mientras que un 35 por ciento aseguró que aprueba la gestión del Presidente.



Ahora bien, un 63 por ciento respondió que sí cree que hay una ruptura institucional y un 24 por ciento manifestó que no. 11 por ciento no supo responder y 2 por ciento no contestó.

Presidente Gustavo Petro. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

A la pregunta: ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que el gobierno creara 9 embajadas nuevas y 116 cargos en cancillerías? 66 por ciento manifestó estar en desacuerdo y 22 por ciento, de acuerdo.



En este mismo sentido, 72 por ciento expresó su desacuerdo con el nombramiento de Armando Benedetti como nuevo embajador ante la FAO y un 15 por ciento dijo estar de acuerdo.

Armando Benedetti, embajador ante la FAO. Foto: Twitter @AABenedetti - iStock

A la pregunta: ¿Usted cree que el gobierno debe o no mantener diálogos de paz con el ELN? 38 por ciento dijo que no y 53 por ciento indicó que sí.



Ficha técnica

1. Nombre del proyecto de investigación

OPINÓMETRO COLOMBIA.

2. Firma Encuestadora

DATEXCO COMPANY S.A - OPINÓMETRO.

3. Fechas de recolección

7 al 9 de Febrero de 2024

4. Persona natural o jurídica que la realizó

DATEXCO COMPANY S.A - OPINÓMETRO.

5. Persona natural o jurídica que la encomendó

La W.

6. Fuente de financiación

La W

7. Universo poblacional

Total de la población colombiana mayor de 18 años de edad.

8. Grupo objetivo

Hombres y mujeres mayores de 18 años de edad en las regiones del alcance del estudio.

9. Tipo de muestra

Muestreo Multietápico

10. Técnica utilizada para la selección de la muestra

Selección aleatoria de números telefónicos sobre series telefónicas RDD (Random Digital Dialing) en las regiones del alcance del estudio.

11. Ponderación

Muestra ponderada tamaño poblacional, por género y edad (Fuente: Dane Censo 2018), nivel socioeconómico (Fuente: Planeación Nacional)

12. Marco Muestral

Base de datos de las series telefónicas de las ciudades seleccionadas dentro de las regiones del alcance del estudio.

13. Tamaño de la muestra

700 Encuestas telefónicas.

14. Universo Geográfico

Municipios: Bogotá, D.C. (251), Barranquilla (69), Cartagena (13), Montería (5), Santa Marta (12), Sincelejo (1), Soledad (2), Valledupar (8), Armenia (6), Bello (7), Florencia (1), Ibagué (10), Manizales (14), Medellín (77), Neiva (12), Pereira (12), Bucaramanga (55), Cúcuta (9), Facatativá (4), Floridablanca (6), Girón (7), Soacha (11), Villavicencio (15), Cali (77), Palmira (3), Pasto (7), Popayán (5) y Roldanillo (1).

15. Técnica de recolección

Encuesta telefónica en hogares.

16. Personajes por quienes se indagó

Gustavo Petro, Ármando Benedetti..

17. Margen de error y confiabilidad (Precisión)

Se observa un margen de error estándar relativo de estimación del 3,7% para proporciones con fenómeno de ocurrencia superior al 50% y con un nivel de confianza del 95%.

18. Temas de estudio

Ruptura institucional, nuevas embajadas, dialogos con el ELN.

19. Preguntas concretas que se formularon

Ver las preguntas en el capítulo “General”

20. Fecha de entrega del informe

11 de Febrero de 2024