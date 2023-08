La percepción del país frente al presidente Gustavo Petro se mantiene negativa, según la última encuesta Invamer Poll. En la edición de agosto, tiene una aprobación de 33 por ciento y una desaprobación del 61 por ciento. Son números exactamente iguales a los obtenidos en la versión pasada, realizada en junio.



(Puede ver: Encuesta EcoAnalítica-Guarumo: así está la aprobación de Petro en su primer año)

Es la primera vez en el año en la que el presidente Petro no ve su imagen negativa en aumento. Desde diciembre del año pasado, la desaprobación del mandatario venía en un aumento progresivo. Sin embargo, en esta ocasión quedó limitada al 61 por ciento. También se estabilizó la caída de popularidad.



Un resultado similar se obtuvo en el apartado de si el país va mejorando o empeorando. Se obtuvo una mejora de apenas un punto porcentual, que está dentro del margen de error, por lo que se puede decir que no hubo variaciones significativas frente a los resultados de junio. El 69 por ciento de los colombianos encuestados considera que el país va empeorando y solo el 19 por ciento cree que está mejorando.



En este aspecto, el país tuvo un pico de optimismo con la posesión del 7 de agosto de 2022, cuando se alcanzó la cifra de menor percepción negativa de los últimos 10 años. En ese momento el 48 por ciento de los encuestados consideró que el país iba mal y esto solo ha venido subiendo progresivamente hasta llegar al 73 por ciento en abril de este año. En los últimos dos sondeos ha tenido un ligero descenso.



(Además: La percepción dividida del primer año de Gustavo Petro, según encuestas)

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro este 7 de agosto en el Puente de Boyacá. Foto: AFP

Frente a la percepción de distintos aspectos sociales, al gobierno de Gustavo Petro no le va bien en buena parte. En el caso de inseguridad, aumentó en cuatro puntos porcentuales la idea de que está empeorando. Se pasó de 84 por ciento en junio a 88 por ciento en agosto y bajó en dos puntos la percepción positiva.



En cuanto a la guerrilla, hubo un aumento de cuatro puntos en la imagen de que está empeorando la situación: de 63 por ciento en junio se pasó a 67 por ciento. Un resultado similar se tuvo frente al narcotráfico, del 60 por ciento de imagen negativa se llegó al 65 por ciento, mientras que bajó dos puntos la calificación de que estaba mejorando el país.



Por otro lado, en los aspectos económicos se sigue teniendo números en rojo pero hubo una mejora en la percepción entre junio y agosto. El 71 por ciento de los encuestados consideran que está empeorando el tema económico, 8 puntos porcentuales menos que en junio. De igual manera, se pasó de 17 a 23 por ciento en la imagen positiva sobre el desempeño económico.



Este aspecto va de la mano del costo de vida, donde también se reportó una mejora en la percepción. Se pasó de 84 por ciento de imagen negativa a 81 por ciento. Desde abril, cuando el gobierno Petro tuvo su peor resultado en este rubro, se ha reportado una mejora paulatina. En ese momento el 92 por ciento de los participantes expresó que el costo de vida estaba empeorando.



En cuanto al desempleo, también hubo una mejora en la percepción. Se pasó de 67 por ciento de encuestados que consideraron en junio que estaba empeorando a 62 por ciento en el último sondeo. No obstante, esto no ha significado automáticamente que ha mejorado la percepción positiva. Entre junio y agosto tan solo hubo una mejora de un punto porcentual, lo que está en el margen de error.



(También: Gustavo Petro: doce meses de un gobierno marcado por las implosiones políticas)





Un elemento en el que al presidente le estaba yendo bien y comenzó a reportar números en rojo fue las relaciones internacionales. En junio, el 43 por ciento de los preguntados afirmaron que el país iba mejorando en este tema y el 40 por ciento expresó que estaba empeorando. En esta ocasión, se invirtió el panorama: el 42 por ciento considera que se está empeorando y solo el 35 afirma que se está mejorando.



Frente a la percepción en las capitales del país, todos los números están en rojo. Más del 70 por ciento de los habitantes de Bogotá, Barranquilla, Cali, Bucaramanga y Medellín considera que el panorama está empeorando. En todos hubo un aumento frente al sondeo pasado. Solo en Medellín hubo una ligera disminución.



Otro de los puntos indagados por Invamer fue el de la ‘paz total’. Desde febrero la encuestadora está preguntando por este aspecto y ha predominado la premisa de que va por mal camino. En cada edición de la encuesta ha aumentado y en esta no fue la excepción. Mientras que en junio el 61 por ciento de los participantes consideraron que la política de paz iba por mal camino, esta subió hasta el 64 por ciento. No obstante, se mantuvo la percepción positiva en 28 por ciento.

Ficha técnica

EMPRESA QUE REALIZÓ LA ENCUESTA: INVAMER S.A.S.

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ: INVAMER S.A.S., para su venta por suscripción.

FUENTE DE FINANCIACIÓN: recursos propios de INVAMER S.A.S.

OBJETIVOS: medir la aprobación del Presidente y la favorabilidad de personajes e instituciones en Colombia. Conocer la opinión pública sobre hechos de actualidad. Evaluar la opinión que tiene la gente en general de Colombia y del Presidente Gustavo Petro. Medir el concepto de la gente frente a problemáticas colombianas actuales. Observar el nivel de aceptación de la gente respecto a leyes, propuestas o afirmaciones del momento. Realizar una evaluación general en las principales ciudades del país sobre la labor del alcalde respectivo y la forma como la gente está percibiendo su ciudad.

UNIVERSO: hombres y mujeres de 18 o más años, de todos los niveles socio-económicos, residentes en: Bogotá (5.479.011), Medellín (1.813.155), Cali (1.374.126), Barranquilla (810.019) y

Bucaramanga (390.351), para un total de 9.866.662 personas, según Censo 2018.

MARCO MUESTRAL: cartografía de las ciudades para seleccionar a las personas. El cubrimiento de la cartografía en las 5 grandes ciudades es del 95%. La cantidad de manzanas en la cartografía son: Bogotá 39.103, Medellín 13.329, Cali 13.707, Barranquilla 7.783 y Bucaramanga 4.716 para un total de 78.638.

TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA: 1.500 encuestas personales distribuidas de la siguiente manera: Bogotá 500 encuestas, Medellín 250 encuestas, Cali 250 encuestas,

Barranquilla 250 encuestas y Bucaramanga 250 encuestas. Para ajustar la muestra total al tamaño real del universo de cada ciudad, se aplican factores de ponderación.

SISTEMA DE MUESTREO: se llevó a cabo un muestreo probabilístico por etapas, primero se realizó una selección aleatoria sistemática de hogares y posteriormente una selección aleatoria simple de una persona de 18 años o más.

MARGEN DE ERROR: los márgenes de error dentro de unos límites de confianza de un 95%, son: para el total de la muestra de las 5 ciudades +/- 2,53%; para el total de la muestra de Bogotá +/- 4,38%; para los totales de las muestras de Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga +/-6,20%.

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: encuestas personales en el hogar de los encuestados (CAPI).

FECHA DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS: del 27 de julio al 06 de agosto de 2023.

NÚMERO DE ENCUESTADORES: 49.

MÉTODO DE VALIDACIÓN: se revisó el 100% de las encuestas realizadas y se supervisó el 15% de las mismas.

TEMAS A LOS QUE SE REFIERE: opinión pública sobre gobernantes, personajes, instituciones y hechos de actualidad.

PERSONAJES O INSTITUCIONES POR LAS CUALES SE INDAGÓ: referirse al cuestionario.

PREGUNTAS CONCRETAS QUE SE FORMULARON: referirse al cuestionario.

FACTOR DE PONDERACIÓN: Es la cifra que actuando como un multiplicador permite llevar los datos muestrales a la población, es decir expandir la muestra. El factor de ponderación se calculó dividiendo el porcentaje del universo de las variables rango de edad y nivel socioeconómico sobre el porcentaje de la muestra para las mismas variables. El factor de ponderación indica la cantidad de unidades muestrales que representa cada encuestado para ser proporcional o representativo al universo. El universo utilizado en este factor de ponderación fue tomado de los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018.