La firma encuestadora Datexco realizó, para la W Radio, el Opinómetro Colombia para indagar sobre algunos aspectos y temas relevantes en el país, entre ellos, la gestión del presidente Gustavo Petro, las marcha de los militares, la reforma laboral y el voto electrónico. Las preguntas les fueron hechas a 700 personas entre el 17 y el 19 de mayo de 2023.



A la pregunta: ¿Usted aprueba o desaprueba la manera como el presidente Gustavo Petro está manejando el país? 60% respondió que la desaprueba, mientras que 32% se mostró a favor. Estos porcentajes, a mediados de mes estaban en 58 % y 32 %, respectivamente.



La mayor desaprobación se encuentra en la región oriental del país, donde alcanza el 70 %. La región en donde más aprobación tiene es en el pacifico, en donde llega al 48 %.



La encuesta igualmente indagó: "A Ud. le inspiraría confianza o no le inspiraría confianza un sistema electoral con voto electrónico en Colombia?". En este sentido, 69% dijo que está en desacuerdo y 24 % de acuerdo.



Hay que recordar que la semana pasada la plenaria del Senado aprobó el Código Electoral en su segundo de cuatro debates, dando vía libre, por ahora, a implementar el voto electrónico.



Los artículos que implementan el voto electrónico tenían una dura resistencia, pues según los opositores, este se presta para que haya fraude electoral por vulneración de la seguridad tecnológica. Sin embargo, se llegó al consenso para que sea un voto electrónico mixto a partir del 2029 tras una proposición de la senadora Paloma Valencia.

Otra de las preguntas que se realizaron tiene que ver con las marchas de los militares retirados que tuvieron lugar en varias ciudades semanas atrás. Los resultados de la encuesta mostraron que 53% contestó que están de acuerdo, mientras que el 35 % en desacuerdo.



Sobre si las personas conocen los cambios que promueve la reforma laboral, proyecto que ya tiene su ponencia radicada, el 49 % indicó que sí y el 42 % que no.



Finalmente, a los 700 encuestados les preguntaron si les gustaría para Colombia un presidente como el presidente de Venezuela (Nicolás Maduro) o Chile (Gabriel Boric). En el primer caso, el 95 % dijo que no, mientras que para el segundo el 59 % respondieron que no.

Ficha técnica

1. Nombre del proyecto de investigación OPINÓMETRO COLOMBIA.

2. Firma Encuestadora DATEXCO COMPANY S.A - OPINÓMETRO.

3. Fechas de recolección 17 al 19 de Mayo de 2023

4. Persona natural o jurídica que la realizó DATEXCO COMPANY S.A - OPINÓMETRO.

5. Persona natural o jurídica que la encomendó La W.

6. Fuente de financiación La W.

7. Universo poblacional Total de la población colombiana mayor de 18 años de edad.

8. Grupo objetivo Hombres y mujeres mayores de 18 años de edad en las regiones del alcance del estudio.

9. Tipo de muestra Muestreo Multietápico

10. Técnica utilizada para la selección de la muestra

Selección aleatoria de números telefónicos sobre series telefónicas RDD (Random Digital Dialing) en las regiones del alcance del estudio.

11. Ponderación Muestra ponderada tamaño poblacional, por género y edad (Fuente: Dane Censo 2018), nivel socioeconómico (Fuente: Planeación Nacional)

12. Marco Muestral Base de datos de las series telefónicas de las ciudades seleccionadas dentro de las regiones del alcance del estudio.

13. Tamaño de la muestra 700 Encuestas telefónicas.

14. Universo Geográfico Municipios: Bogotá, D.C. (280), Barranquilla (55), Cartagena (22), Montelíbano (1), Montería (6), Santa Marta (8), Sincelejo (5), Soledad (4), Valledupar (9), Armenia (6), Bello (7), Florencia (2), Ibagué (10), Manizales (10), Medellín (79), Neiva (8), Pereira (12), Bucaramanga (48), Cúcuta (12), Facatativá (2), Floridablanca (4), Girón (1), Soacha (16), Villavicencio (13), Cali (68), Palmira (3), Pasto (4) y Popayán (5).

15. Técnica de recolección Encuesta telefónica en hogares.

16. Personajes por quienes se indagó Gustavo Petro, Presidente Nicolás Maduro de

Venezuela, Presidente Gabriel Boric de Chile.

17. Margen de error y confiabilidad (Precisión) Se observa un margen de error estándar relativo de estimación del 3,7% para proporciones con fenómeno de ocurrencia superior al 50% y con un nivel de confianza del 95%.

18. Temas de estudio Voto electrónico, Reforma laboral.

19. Preguntas concretas que se formularon Ver las preguntas en el capítulo “General”

20. Fecha de entrega del informe 20 de Mayo de 2023

REDACCIÓN POLÍTICA

