Desaprobación de Duque, en 68 por ciento, según encuesta Datexco

Las encuestas siguen sin favorecer al presidente Iván Duque. A menos de cuatro meses de haber iniciado su mandato, solo el 28 por ciento de los colombianos tienen una imagen favorable del mandatario, de acuerdo con los resultados de la encuesta Pulso País, de Datexco.

El 62 por ciento de los encuestados, esto es 22 puntos más que en la medición de octubre pasado, tienen una imagen desfavorable del jefe de Estado.



Pero la desaprobación a la gestión del mandatario es mayor. El 68 por ciento que respondió el estudio no está de acuerdo con la forma como Duque está manejando el país. Hace dos meses, esa cifra solo era del 43 por ciento.

La aprobación del mandatario cayó del 50 al 22 por ciento en los dos últimos meses.

Pero cuál es la razón de que los resultados no le resulten favorables a Duque en esta encuesta. Según César Valderrama, director general de Datexco, las protestas del sector educativo y la reforma tributaria terminaron afectando la imagen del jefe de Estado.



“La manera como el Gobierno Nacional ha sorteado estos dos asuntos no ha sido tan fácil ni tan efectiva”, aseguró Valderrama.



Para él, los ciudadanos “no están sintiendo” al Presidente “como lo esperaban y no se están conectando con el discurso del Gobierno”.



En este punto, la encuesta dejó conocer que el 50 por ciento de los encuestados no entienden el modelo de país que el presidente Duque quiere para los colombianos.

A esto hay que sumar que solo el 27 por ciento asegura que le gusta el estilo del gobierno del mandatario, pero al 67 por ciento, no.



Sin embargo, hay que señalar que en este momento, los colombianos parecen pasar por un rato de total desánimo y pesimismo.



De acuerdo con la encuesta, el 71 por ciento estima que el país va por un mal camino, una cifra superior en 13 puntos en relación con la medición de octubre pasado. El 20 por ciento está optimista.

Otras cifras

Pero el Presidente no es el único que tiene una imagen desfavorable. Su mentor, el expresidente Álvaro Uribe, la tiene en el 63 por ciento, mientras que su favorable es de 34 por ciento.



El expresidente Juan Manuel Santos tiene una opinión favorable del 35 por ciento, y su desfavorable es del 60 por ciento.



El de mejor imagen es el excandidato presidencial Sergio Fajardo, con el 77 por ciento.



Al excandidato presidencial Gustavo Petro, afectado en los últimos días por el escándalo de un video en el que aparece recibiendo un dinero en efectivo, la imagen favorable le disminuyó seis puntos, al quedar en el 49 por ciento. Su desfavorable está en el 44 por ciento.



En lo que tiene que ver con los ministros del gobierno Duque, todos fueron rajados por los encuestados a la hora de calificarles la gestión.La de mejor nota fue la ministra de las TIC, Sylvia Constaín, cuyo promedio fue de 2,99. En octubre tenía 3,04.



Enseguida está el canciller, Carlos Holmes Trujillo, con 2,93, y luego, la ministra de Cultura, Inés Vásquez, con 2,87. Después, el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, con 2,86.



Los de menor calificación son la ministra de Educación, María Victoria Angulo, con 2,25, mientras que el último es Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, con 1,94.



En la encuesta también resultó golpeada la Fiscalía, cuya imagen desfavorable aumentó 11 puntos, al pasar en los dos últimos meses del 45 por ciento al 56 por ciento.



En cuanto a los diálogos con el Eln, el 79,3 por ciento –la cifra más alta alcanzada en esta medición– no cree en las intenciones de ese grupo de querer llegar a un acuerdo de paz.



Los resultados de esta medición también dejaron en evidencia que no hay una gran confianza en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El 56 por ciento de los encuestados dijeron no confiar en la JEP.



Además, el 59 por ciento, la misma cifra que en octubre pasado, piensa que las sanciones que impondrá esta justicia no van a satisfacer a las víctimas.



En el país está disminuyendo el nivel de aceptación hacia los venezolanos que llegan al territorio nacional.



Y las cifras así lo demuestran. En octubre pasado, el 57 por ciento de los encuestados consideraban que Colombia no debería seguir recibiendo a esos migrantes.

Pero, en la medición de este mes, ese porcentaje se incrementó en 11 puntos al llegar al 68. Solo el 28 por ciento estima que se debe seguir recibiendo a los venezolanos.



POLÍTICA

Ficha técnica: 1. Nombre del proyecto de investigación: Pulso país Colombia. 2. Firma Encuestadora: DATEXCO COMPANY S. A. - OPINÓMETRO. 3. Fechas de recolección: 24 de noviembre a 30 de noviembre. 4. Persona natural o jurídica que la realizó: DATEXCO COMPANY S. A. - OPINÓMETRO. 5. Persona natural o jurídica que la encomendó: La W radio. 6. Fuente de financiación: La W radio. 7. Universo poblacional: Total de la población urbana colombiana mayor de 18 años de edad. 8. Grupo objetivo: Hombres y mujeres mayores de 18 años de edad en las regiones del alcance del estudio. 9. Tipo de muestra: Muestreo multietápico. 10. Técnica de recolección: Encuesta telefónica en hogares. 11. Técnica utilizada para la selección de la muestra: Selección aleatoria de números telefónicos sobre series telefónicas RDD (Random Digital Dialing) en las regiones del alcance del estudio. 12. Ponderación: Muestra ponderada tamaño poblacional, por género, edad y nivel socioeconómico (fuente: Dane y Planeacion Nacional). 13. Marco muestral: Base de datos de las series telefónicas de las ciudades seleccionadas dentro de las regiones del alcance del estudio. 14. Tamaño de la muestra: 900 encuestas telefónicas. 15. Universo geográfico: 6 regiones (población urbana): Región Eje Cafetero y Antioquia, Región Llanos, Región Centro - Sur Amazonia, Región Caribe, Región Centro - Oriente y Región Pacífico. 16. Margen de error y confiabilidad (precisión): Se observa un margen de error estándar relativo de estimación del 3,12 % para proporciones con fenómeno de ocurrencia superior al 50 % y con un nivel de confianza del 95 %. 17. Temas de estudio: Evaluación de la situación del país, Gobierno y Presidente, personajes, instituciones y entidades, alcaldías, proceso de paz, corrupción, Jurisdicción Especial para la Paz y Venezuela. 18. Personajes por quienes se indagó: Iván Duque Márquez, Martha Lucía Ramírez, Álvaro Uribe Vélez, Gustavo Petro, Jorge Enrique Robledo, Sergio Fajardo, Claudia López, Juan Manuel Santos. 19. Preguntas concretas que se formularon: Ver cuestionario a continuación. 20. Fecha de entrega del informe: 3 de diciembre de 2018.