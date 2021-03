En México los discriminados son los colombianos, denuncia José Gabriel

Luego de que la Cancillería colombiana se pronunciara frente a malos tratos que han sufrido colombianos a su ingreso a México, se conoció el testimonio del exembajador José Gabriel Ortiz quien dio cuenta de la gravedad de esa situación.​

El exdiplomático afirmó que esa situación no es nueva y mucha gente no denuncia al considerar que el tema no tendría solución.

Ortiz, en entrevista con RCN radio, calificó la situación de "aterradora y miserable" y señaló que se actúa con crueldad frente a los colombianos.



El exembajador dijo que ciudadanos colombianos son llevados a calabozos, totalmente aislados, sin ventilación y sin baños.



Dijo que los hombres deben orinar en el calabozo y las mujeres sacadas a un baño bajo la permanente custodia y observación de guardias hombres.



"Esto debería ser un tema que debería estar siendo tratado de Estado a Estado", dijo Ortiz tras señalar que ha conocido casos como el reciente de la tenista Valentina Ramírez, a quien le quitaron sus raquetas y el de un joven autista del que se burlaron los hombres de migración en México.



Sostuvo que se tramitó una reunión con autoridades de ese país y el consulado colombiano para tratar la situación.



Dijo que el tema se salió de las manos y que las máximas autoridades diplomáticas de Colombia y México se tendrían que reunir de inmediato para examinar la situación.



La Cancillería en su comunicado señaló "la preocupación del Gobierno ante las reiteradas inadmisiones de colombianos que llegan a México, las que han registrado un aumento en las últimas semanas".



Y enfatizó que Colombia y México tratan las inadmisiones en el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Migratorios y Consulares, "espacio en el cual se ha reiterado la preocupación por las frecuentes inadmisiones y por las presuntas vulneraciones a la dignidad y los derechos de nuestros compatriotas por parte de la autoridad migratoria mexicana".



Luego de que se conocieran las denuncias la embajadora de Colombia en ese país, Patricia Cárdenas, se reunió con las autoridades mexicanas para expresarles las preocupaciones del Gobierno Nacional frente a ese asunto.



"Siguiendo instrucciones de la Canciller Claudia Blum, la embajadora Patricia Cárdenas se reunió este jueves con Miguel Torruco, Secretario de Turismo de México; Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación y con la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de ese país, Rosario Piedra", advierte la Cancillería en un comunicado.



