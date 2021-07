Gobierno la emprende contra falso 'tramitador de citas' para pasaporte

El Ministerio de Relaciones Exteriores emprenderá acciones judiciales contra Reinaldo Perilla, quien ha sido señalado como responsable de cobros a usuarios por el trámite de pasaportes en Bogotá y otras ciudades del país.



El hombre, que estaría cobrando 30 mil pesos, aseguraba que solo con los datos básicos podría tener la cita para sacar el pasaporte colombiano.



Frente a ello, la Cancillería también señaló que no tiene "ninguna clase de vínculo" con esa institución.



"Adelantaremos acciones judiciales -como ya lo ha hecho la Cancillería en casos similares- contra el señor Reinaldo Perilla, señalado como responsable de los cobros a usuarios por trámite de pasaportes. El citado señor no trabaja en el Ministerio de Relaciones Exteriores y no tiene ninguna clase de vínculo con esta institución", advirtió en un comunicado.



El Ministerio advirtió que teniendo en cuenta que en el caso de los territorios la logística para el proceso de asignación de citas y recolección de datos para el pasaporte está a cargo de las gobernaciones, remitió una comunicación a los gobiernos departamentales, para que investiguen las posibles irregularidades y se nos transmita cualquier queja de los usuarios.



De otro lado, la entidad recordó que la asignación de citas para expedición de pasaportes es gratuita y ninguna persona tiene por qué pagar ese servicio a ningún intermediario ni funcionario.



Frente a las quejas de los usuarios quienes han reportado que las citas para obtener el pasaporte son muy lejanas, el Gobierno aseguró que trabaja en agilizar los trámites y recuperar la eficiencia en la expedición de pasaportes "que se vio seriamente afectada por el covid-19".



De hecho, anunció que el sistema virtual de agendamiento asigna 1.800 cupos diarios y esperan elevarlo en los próximos días.

"Ante la preocupación sobre fallas en el sistema para solicitar citas, informamos que ya se encuentran solucionados los recientes inconvenientes técnicos. Sin embargo, es importante aclarar que, por el alto volumen de solicitudes, los cupos se agotan rápidamente. Como sucede con muchos trámites que requieren agendamiento, el lapso oscila entre 15 días y un mes", se lee en el reporte de la Cancillería.



Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores hizo un llamado a los ciudadanos para que, ante cualquier inquietud o interrogante sobre los procesos que adelanta la Cancillería, "consulten directamente en los canales oficiales y se abstengan de pagar a terceros por funciones que son parte de nuestra obligación legal y que debemos cumplir con eficiencia y absoluta transparencia".



