A una semana de que termine el contrato de la Cancillería con la empresa Thomas Greg & Sons, que hasta el 2 de octubre se encargará de imprimir y suministrar los pasaportes de los ciudadanos, hay caos en la página web para tramitar la cita con el fin de expedir este documento.



De domingo a jueves, la Cancillería tiene habilitado este link para que a partir de las 5:00 p.m. de domingo a jueves los ciudadanos aparten su turno para poder realizar el proceso con el fin de renovar o sacar por primera vez su pasaporte. Sin embargo, son varios los usuarios que han reportado que ha sido imposible conseguir una cita esta semana y varios señalan que tienen riesgo de perder sus viajes programados para los próximos días.

El proceso de la licitación se aplazó en tres oportunidades. Foto: Cancillería

"Es imposible sacar una cita, llevo dos semanas tratando de hacerlo y cuando finalmente logro ingresar, me sale que ya todas las horas están copadas. Necesitamos soluciones urgentes. Me urge renovar el pasaporte", es una de las quejas que se lee en redes sociales.



"Estoy tratando de sacar una cita para renovar mi pasaporte y sale un banner confirmando la no disponibilidad de las citas! He tratado varios días y ha sido imposible! Que solución están dando? No es como dicen que esta en total normalidad! Que pasa?", señala otra usuaria.

Este diario hizo la prueba este jueves 21 de septiembre a la hora que indica la Cancillería y efectivamente no fue posible conseguir un turno. La queja de los ciudadanos es que además hay tramitadores que cobran hasta 70.000 pesos por el proceso y estos sí consiguen un cupos.



Varios ciudadanos no han logrado sacar sus citas del pasaporte. Foto: Cancillería

¿Qué responde la Cancillería por demoras para sacar el pasaporte?

El Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció esta semana frente a la problemática que se está presentando, según las quejas ciudadanas.



Andrea Garzón, coordinadora de la oficina de pasaportes de la sede centro en Bogotá, señaló que las largas filas y el colapso del portal web que se han presentado son una consecuencia, dice la funcionaria, de que muchos ciudadanos están haciendo el trámite porque creen que "se va a suspender" debido al lío de la contratación.



Dicho proceso se declaró desierto la semana pasada y ahora se está a la espera de que la Cancillería contrate directamente con otro proveedor mientras se abre una nueva licitación.

A través de este decreto se terminó la suspensión de la millonaria licitación. Foto: Archivo particular

Garzón fue enfática en mencionar que el cambio de proveedor no implica que vaya a haber desabastecimiento de estas libretas desde la otra semana. Según la funcionaria, en el Ministerio "hay insumos necesarios para que no se suspenda en ninguna oficina el trámite de pasaportes".



También mencionó que la entrega se está dando en 48 o 24 horas después de que se hace la solicitud, sin embargo, no se refirió a los retrasos para conseguir las citas.



La Cancillería recomendó que para bajar el alto flujo de solicitantes, los ciudadanos realicen este tramite solo si es estrictamente necesario. Esto es en caso de que vaya a viajar próximamente a un país que requiera este documento o si se debe hacer una renovación de visa, "para lo cual el país que la expide exige un periodo mínimo de meses de vigencia del documento".

Los pasaportes son requeridos por algunos países para ingresar a sus territorios. Foto: iStock / Cancillería

Agregaron que "en caso de no tener algunas de estas situaciones previstas, no es necesario que lo saque".



Finalmente, aclararon que el cambio de contratista tampoco implica que quienes tengan su documento vigente lo tengan que cambiar, siempre y cuando esté vigente. "La invitación de la Cancillería a los ciudadanos es a que se tranquilicen porque no habrá suspensión en la expedición de los pasaportes", concluyó Garzón.Por ahora no se conoce ninguna medida de contingencia para acelerar los trámites de las citas. La recomendación es que si desea sacar este documento ingrese al link dispuesto por la Cancillería a las 5:00 p.m. en punto, o unos minutos antes, e intente de nuevo.

Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA