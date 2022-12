El equipo de defensa de Colombia está listo para asistir, desde el próximo 5 de diciembre, a las audiencias orales en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), las cuales culminarán el 9 del mismo mes.



(Le sugerimos: ¿Qué dice la Cancillería sobre la defensa de Colombia ante La Haya?)

Las audiencias forman parte de la etapa oral del caso de la delimitación de la plataforma continental entre Nicaragua y Colombia más allá de las 200 millas náuticas desde la costa nicaragüense, iniciado en 2013.



Según las reglas de la CIJ, en estas audiencias ambos países deben explicar “los puntos que todavía separan a las partes sin volver a exponer todo lo que ya se trató en los alegatos escritos”. No se trata de “repetir los hechos y argumentos ya invocados en los mismos”.



Nicaragua presentará oralmente los principales argumentos en los que fundamenta sus pretensiones y Colombia hará lo propio con sus argumentos de defensa. Es importante aclarar que el fallo final no se conocerá la próxima semana, pues esto suele tomar varios meses.



(En otras noticias: Petro: 'La Ley 100 no mejoró, desde el punto pensional, nada')

Los integrantes del equipo jurídico

Facebook Twitter Linkedin

Parte del equipo jurídico que defenderá a Colombia acompañados del canciller Álvaro Leyva. Foto: Cancillería

El equipo jurídico está liderado por Eduardo Valencia–Ospina, doctor en Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Javeriana. Fue secretario adjunto y luego secretario de la Corte Internacional de Justicia, durante 16 años. Igualmente, se desempeñó como asesor y abogado de la CIJ desde 2001.



Carolina Olarte –embajadora de Colombia ante Países Bajos, abogada de la Universidad Javeriana, con maestría en derecho internacional de la Universidad Robert Shumman de Estrasburgo– es la coagente. La acompaña Elizabeth Taylor, bióloga y física, con maestría en protección del medio marino de la Universidad de Bangor, Gales, en el Reino Unido. Es también la representación raizal dentro del equipo.



(En otras noticias: ¿Bajará el IVA? Radican proyecto de ley para reducirlo al 16%)



Andrés Villegas es el coordinador especial. Es abogado de la Universidad de los Andes, con maestría en derecho internacional público de la University Colleges London. Fue asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores para asuntos ante la Corte Internacional de Justicia.



La asesoría está en manos de Gabriel Cifuentes, abogado de la Universidad de los Andes y magíster en derecho internacional de la Universidad de Nueva York.



Finalmente, cinco abogados extranjeros hacen parte del equipo: Michael Reisman (Estados Unidos), Rodman Bundy (Estados Unidos), Jean–Marc Thouvenin (Francia), Laurence Boisson (Francia–Suiza) y Sir Michael Wood (Reino Unido).



Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA

Otras noticias de Política

- Eln: 'Pablo Beltrán' dice que ya hay acuerdos sobre alivios humanitarios

- 'Mientras Alex Vega sea registrador, el Código Electoral no va a pasar': Juvinao

- Gobierno lanza campaña de prevención para reducir las quemaduras de pólvora