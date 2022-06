Luego de una semana de haber sido elegido presidente, Gustavo Petro muestra pasos sólidos en el propósito de lograr la gobernabilidad. Además, exhibe una agenda intensa en el ámbito internacional, lo que evidencia la importancia de Colombia en este escenario.



En efecto, en los últimos siete días dialogó con Joe Biden y Nicolás Maduro, alineó las mayorías del nuevo Congreso a su favor, inició el proceso de empalme con Iván Duque, abrió la puerta a una nueva relación con Álvaro Uribe y nombró a Álvaro Leyva ministro de Relaciones Exteriores.



Fue una semana vertiginosa. Se puede interpretar como el prefacio de lo que será su mandato en este comienzo. Como ya vaticinó Roy Barreras —quien obtuvo el guiño para ser el próximo presidente del Senado—, la intención de Petro y su bancada en el Congreso es lograr “reformas profundas” durante el primer año en el poder.



De acuerdo con el analista y estratega político Guillermo Henao, el propósito de esta colectividad, al lanzar sus reformas en estos meses, es que “el desgaste de su gobierno y los intereses particulares de los congresistas no sean impedimento en el logro de sus transformaciones”.



No obstante, Henao agrega que este tipo de coaliciones tiende a debilitarse “cuando el gobierno pierde popularidad” o durante la llegada del tercer y cuarto año al mando del Ejecutivo. Por eso el afán.



No es un descubrimiento asegurar que todo programa de gobierno que se considere ambicioso depende de la gobernabilidad, es decir, el margen de maniobra político que permita concretar sus iniciativas mediante concertaciones con diversos sectores ideológicos. Y por los apoyos ya confirmados en el Legislativo a su gobierno, parece que Petro podrá operar.



En concordancia con esto, Barreras fue escogido personalmente por el líder del Pacto Histórico para presidir la Cámara Alta debido a que, en palabras del presidente electo: “Él ha sido un estratega experto en construir la paz”, en referencia a sus acciones desde el Poder Legislativo para promover los acuerdos de paz con las Farc.



"Con lo anterior, Petro tendrá al mejor negociador en el Congreso y casi que podrá contar con dos ministros del Interior negociando en diferentes frentes para lograr sus reformas", analiza Guillermo Henao sobre esta elección.



Aunque eso produjo una molestia en el Pacto. Alexánder López y Gustavo Bolívar aspiraban a la misma dignidad parlamentaria y cuestionaron la decisión. El último de ellos señaló que Roy “no representa el cambio”. Sin embargo, él no les dio mayor importancia a esas declaraciones y le aseguró a EL TIEMPO que cuenta con ellos.



Barreras, además, afirmó que la meta trazada es “hacer mayorías”, por lo que ya conversó “con la inmensa mayoría de senadores, con 62”.



De hecho, él afirma que el Pacto Histórico ya cuenta con “gobernabilidad” y “mayorías sólidas para hacer las reformas que el pueblo colombiano ha exigido”.



Para Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, “lo que vemos en las alianzas es que está imperando el centro, que se pensó que estaba desapareciendo y que estaba en crisis”.

Roy Barreras, postulado por el Pacto Histórico para la presidencia del Senado Foto: Prensa Pacto Histórico.

¿Senado reformista?

Los hechos confirman las anteriores aseveraciones, ya que con los nuevos acuerdos anunciados, la nueva coalición aglutinará a 20 senadores del Pacto, 14 de los liberales, 13 de los ‘verdes’, 5 de Comunes y 2 de los indígenas. En ese contexto, exactamente la mitad de las 108 curules del Senado, que corresponde a 54 escaños, apoyará las iniciativas del gobierno entrante.

Y pueden ser más porque hay expectativa de las determinaciones que tomen el Partido Conservador, Cambio Radical, Partido de la U y Colombia Justa Libres.



A pesar de que algunas versiones indican que los ‘azules’, que cuentan con 15 senadores, están estudiando la posibilidad de declararse de oposición, Barreras asegura que anunciarán su apoyo al gobierno y ‘la U’ seguirá la misma ruta. Habrá que ver.



En el marco de estos acercamientos, EL TIEMPO conoció que un alto dirigente del Pacto se reunió con un jefe conservador en los últimos días. Pero Ómar Yepes, presidente de ese partido, expresó que la agrupación tomará su decisión en los próximos días.



Colombia Justa Libres y Cambio Radical no han determinado aún su posición, aunque el congresista David Luna ha hablado de hacer “oposición constructiva”. Aunque falta saber qué decide el jefe natural, Germán Vargas Lleras.



El único confirmado como independiente es el candidato derrotado Rodolfo Hernández, quien llegará al Senado gracias al estatuto de la oposición, el cual reglamenta que la segunda mayor votación presidencial accede a este cargo para la siguiente legislatura.



Hasta ahora, solo el Centro Democrático ha avisado que será opositor al gobierno de Gustavo Petro durante los siguientes cuatro años.



El uribismo cuenta con 16 senadores electos, de los cuales los dos más votados fueron enfáticos en su antagonismo con respecto al nuevo presidente. “Yo quiero liderar la oposición al gobierno de Petro. Tengo la capacidad, tengo el discurso y tengo el conocimiento”, manifestó María Fernanda Cabal, una de las senadoras.



A su vez, Miguel Uribe aseveró que el ‘gran acuerdo nacional’ que busca el presidente electo es realmente “politiquero y clientelista”.



Mayoría absoluta

En la Cámara de Representantes, el ambiente también parece alentador para el Pacto Histórico: de las 188 curules que la conforman, necesita 95 para lograr una coalición mayoritaria.



Actualmente, cerca de 97 de estos escaños podrían llegar a estar a su favor si se suman los representantes electos por los partidos que anunciaron su respaldo al gobierno recientemente, quienes acompañaron a Gustavo Petro y Francia Márquez en primera y segunda vuelta y 9 de los 16 congresistas electos por las circunscripciones transitorias especiales de paz.

Esta ecuación puede cambiar si se oficializan nuevas adhesiones o aparecen nuevos contradictores en los próximos días.



El único contrapeso

Varios analistas coinciden en que el Centro Democrático será la oposición intrínseca en el nuevo orden político. De momento, es el único partido que se ha erigido en ese propósito.



El docente Mauricio Jaramillo explica que el Centro Democrático “se va configurando como la cabeza natural de la oposición” en el escenario político, aunque “se está quedando solo”.

En ese sentido, el experto Guillermo Henao apunta a que Colombia observará una “aplanadora legislativa similar a la de Juan Manuel Santos”, quien sacó adelante sus principales proyectos.



En ese caso, la única oposición sería la del Centro Democrático y de pequeños sectores. Henao analiza esto como una oportunidad para el uribismo: “Gozará de toda la visibilidad que le entrega el estatuto de oposición” y podría desarrollar una candidatura fuerte para la Presidencia en 2026, tal como lo hicieron con Iván Duque luego de ser opositores de Santos.



Jaime Duarte, docente del programa de Gobierno de la Universidad Externado de Colombia, prevé una oposición conformada por el Centro Democrático y el Partido Conservador.



Concluye así la primera semana del presidente electo con una avalancha de noticias que constatan que su propuesta de cambio será una realidad. Habrá que ver cómo las recibe el país.



