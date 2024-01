Nuevo choque en el Gobierno: 'Dejémoslo que divague' dijo el minhacienda de minsalud

El ministro de Hacienda, encargado de los temas económicos del Gobierno del presidente Gustavo Petro, se pronunció a propósito de la polémica que desató el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, tras afirmar que se necesita una reforma tributaria para financiar el sistema de salud, el cual debería ser costeado por los empresarios.



“La reforma que vamos a hacer, que estamos planteando es solamente para ajustar la tarifa del impuesto de renta corporativo. No es para aumentar ingresos”, aseveró el ministro.



Y agregó: "dejémoslo que divague".



Varios sectores han cuestionado el comentario de Jaramillo, pues este va en contravía de los mensajes que habían entregado previamente el mismo presidente Petro y el ministro Bonilla.



El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en rueda de prensa hoy. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO.

Jaramillo aseguró este lunes durante una audiencia pública de la reforma de la salud que "vamos a necesitar más recursos, entonces, no nos jodan a nosotros, y más bien ayúdenos a que hagamos una reforma tributaria (...). Pongamos a los empresarios a que paguen la plata que dejaron de pagar y hacemos una reforma justa y equitativa, en donde todos pongamos, el que menos tiene menos pone, y el que más tiene más pone y conseguimos recursos para solucionar el problema si el problema es de dinero, pero no tenemos más dinero".



El senador Humberto de la Calle, por ejemplo, le pidió al Gobierno pensar antes de hablar, pues desde la Casa de Nariño se están enviando mensajes que se contradicen entre sí.



"Ahora el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por el contrario dice que se necesitan más recursos para la salud. Y es la hora en que no se sabe cuánto cuesta la reforma, pese a lo cual se insiste en aprobarla a ciegas. Sin ánimo polémico, eso no es serio. Claridad por favor. Pensar antes de hablar. Coordinar", aseveró el congresista.

Quien también se pronunció al respecto fue el senador David Luna, de Cambio Radical. En entrevista con EL TIEMPO cuestionó la actitud del jefe de la cartera de Salud.





"Veo un ministro salido de los chiros, diciéndole mentiras al Congreso y reconociendo con claridad que la reforma de la salud es nefasta para el país, entre otras porque está desfinanciada. El ministro se quiere convertir en el heredero de Petro y por eso arremete contra los empresarios. Petro, en algún momento, les dijo esclavistas. Ahora el ministro de Hacienda los culpó de la inflación y el ministro de Salud los culpa de la crisis que está viviendo el sistema. No es contra el sector privado, es con el sector privado como se construye", dijo en entrevista con este diario.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA