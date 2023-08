A la salida de un debate de control política al que fue citado por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se refirió a las denuncias de los gobernadores y alcaldes del país sobre la situación de orden público y seguridad a 75 días de las elecciones.



El funcionario aseguró que "no es prudente" que los mandatarios locales y departamentales saquen, según él, provecho de la situación de seguridad en el país por "un tema electoral".



"No me parece prudente que los gobernadores en periodo electoral, algunos de ellos con candidato propio, quieran convertir ese tema, que debe ser un tema nacional, en un tema electoral", dijo el ministro en declaraciones a medios de comunicación.



Posteriormente, les envió un duro mensaje a los gobernadores y alcaldes que piden mayores garantías de seguridad.



"Dejemos de ser hipócritas, en este país quienes estamos en la actividad política tenemos nuestro corazoncito, y cada uno de nosotros empujará para algún lado", agregó.



Durante el debate de control político, que se aplazó cuando las jugadoras de la selección Colombia llegaron al recinto, Velasco les pidió a los mandatarios ejecutar los recursos que el Gobierno nacional entrega para temas de seguridad.

Al menos 380 municipios están en riesgo

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, le entregó este martes al presidente Gustavo Petro un informe en el que se constata que, según información recopilada por esa entidad, hay 380 municipios que están entre riesgo alto y extremo de cara a las elecciones, es decir, con alta probabilidad de registrar hechos que vulneren los derechos humanos.



“El suroccidente es una zona que tiene alta preocupación, teniendo en cuenta la presencia de las diferentes facciones de las disidencias y la presencia del Ejército de Liberación Nacional (Eln). Y ya vemos cómo se ha intensificado el carácter expansivo de las distintas estructuras armadas ilegales, entiéndase ‘clan del Golfo’, que desde la Defensoría hemos evidenciado que hacen presencia en más de 392 municipios”, dijo Camargo.



En medio de este preocupante panorama, la Misión de Observación Electoral (MOE) denunció que desde el 29 de octubre de 2022 al 11 de agosto de este año, ocurrieron 245 hechos violentos contra este tipo de liderazgos en el país. De dichas acciones, 29 fueron asesinatos.

REDACCIÓN POLÍTICA

