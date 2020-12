¿Por qué amenazaron de muerte al gobernador del Meta?

Esta semana se conoció que grupos irregulares le pusieron precio a la vida del gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga. Están ofreciendo mil millones de pesos.



En entrevista con EL TIEMPO, Zuluaga aseguró que los reportes de inteligencia señalan que las amenazas en su contra serían de parte de las disidencias de las Farc, que están con el plan de deforestar el departamento.

Gobernador, ¿Quiénes lo están amenazando y por qué?



Los equipos de inteligencia dicen que las amenazas en mi contra serían de parte de las disidencias de la Farc.



¿O sea que las amenazas son porque usted está frenando la deforestación?



Exacto. Son los mismos que están con el plan siniestro de deforestar a nuestro departamento. Son los mismos que están sembrando minas antipersonas y extorsionando, son los mismos que reclutan menores.



¿Están deforestando para sembrar coca?



Las mafias contratan campesinos, les pagan entre uno y 3 millones de pesos por hectárea deforestada, y hacen acaparamiento de tierras, le ponen alambre, meten ganado o las venden como fincas.



Le pude interesar: Las recomendaciones y restricciones para festividades de fin de año

¿Qué tanto han deforestado?

​

Mire esta comparación: el Quindío tiene una extensión de 1.845 kilómetros cuadrados. Nuestro departamento en ocho años ha perdido 2.000 kilómetros cuadrados por deforestación: eso equivale a unos 300 millones de árboles.



¿Pero están obligando a los campesinos o cómo hacen?

​

O se dejan seducir por el dinero fácil de la mafia o son obligados a cometer estos ilícitos de deforestación.



¿Eso significa que se están apropiando de la tierra del Estado?



Este es un problema de muchos años, son 60 años en los que el Estado por diversas razones no estuvo en esa zona, tierras abandonadas y lejanas, y lastimosamente imperó la ley de la delincuencia. Después del proceso de Paz, estos delincuentes que no se acogieron a él siguieron al servicio del narcotráfico y las mafias. No quieren que llegue el turismo, no quieren que lleguen los empresarios, no quieren que se genere empleo sino seguir en sus actividades delictivas.



¿Qué va a pasar con la gente que se está quedando con esa tierra?



Decirles que no están solos. Con el Ministerio de Ambiente y Cormacarena, por ejemplo, hemos llegado a esas zonas con estrategias, entre otros, para municipios como el programa de Pagos por Servicios Ambientales o Pagos por Conservación para que nuestros campesinos no se dejen seducir por estos criminales que llegan a contratarlos para cometer estos delitos.



También pude leer: Visitas de Char y presidenciables al Ubérrimo: ¿a qué apuesta Uribe?

Hemos detectado y publicado el cartel de los nueve más buscados, bandidos que deforestan en Meta FACEBOOK

TWITTER

Y ante eso, ¿Qué se puede hacer?

​

Seguir luchando contra los deforestadores porque tenemos un compromiso con las nuevas generaciones, que hoy demandan mayor eficiencia en la ejecución de acciones y políticas que permitan detener el ecocidio, especialmente en regiones como la Orinoquia, donde está nuestro departamento del Meta. No vamos a claudicar, vamos a seguir combatiendo de frente a los bandidos porque hay que frenar este atentado. En esta lucha para frenar la deforestación hemos avanzado en la zona de la Sierra de la Macarena, pero se ha incrementado en Mapiripán, en límites con el Guaviare, en donde está el Bioma Amazónico, un ecosistema estratégico y único en la humanidad.



En materia de su seguridad ¿Qué va a hacer?



Hemos detectado y publicado el cartel de los nueve más buscados, bandidos que deforestan en Meta. Mapiripán es hoy el municipio más deforestado de Colombia. Debemos seguir trabajando de manera articulada todas las entidades del Estado, la fuerza pública, en coordinación la Fiscalía General de la Nación, para seguir judicializando a los delincuentes que cometen estos ecocidios en el departamento y en el país.



También puede leer: ¿Lo multaron por evadir la cuarentena? Así obtendrá descuentos

POLÍTICA