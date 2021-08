Sancionan ley que castiga penalmente la deforestación

El presidente Iván Duque Márquez sancionó este miércoles la ley de delitos ambientales, con la cual se fortalecerá la estrategia de defensa de los recursos naturales del país, pues modifica el Código Penal, para que estos delitos contra el medio ambiente sean penalizados.



En el caso de la deforestación, se contemplan penas entre los 5 y 12 años de prisión, y multas de 134 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.



Además, contempla una tipificación de las nuevas amenazas ambientales que atentan contra los recursos naturales y el medio ambiente, entre las que están la deforestación, la financiación ilegal de la deforestación, el tráfico animal y la apropiación ilegal de baldíos de la nación.



“La deforestación ha sido un cáncer, duele ver morir un bosque de nuestro país. Esta ley no solamente condena y sanciona la deforestación, sino que además acaba con esa figura de ser un delito excarcelable”, señaló el Jefe de Estado desde el Amazonas.



Asimismo, señala que las personas que hayan sido penalizadas por los delitos ambientales que se contemplan en la ley no tendrán la posibilidad de constituir personerías jurídicas, locales o establecimientos abiertos al público. Además, el juez respectivo podrá ordenar, como medida cautelar, la suspensión de titularidad de bienes.



“Colombia es el primer país donde este flagelo se ve mayor en el mundo, somos el epicentro del tráfico de fauna silvestre. Las autoridades incautan 35.000 animales al año en promedio y se calcula que por cada uno de ellos hay diez más que no pudimos recuperar. Es un genocidio animal y por eso quisimos volverlo un delito autónomo en esta ley”, dijo el representante a la Cámara, Juan Carlos Losada.



