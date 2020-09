'Hay que cumplir fallo de la Corte, sin menoscabar la Fuerza Pública'

En su primera entrevista como defensor del Pueblo, el abogado conservador Carlos Ernesto Camargo defiende a la Policía y a su escuadrón móvil antidisturbios, conocido como Esmad, pero sostiene que deben ser expedidas normas que conviertan las dos instituciones en fuerzas serenas y tranquilas al ejercer sus funciones de vigilancia y seguridad.



“La fuerza en sí misma no es nociva si se ejerce con respeto a los derechos de la ciudadanía”, afirma Camargo.



Revela que estudia con la dirección de la Policía la aplicación de reformas del Esmad, para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema, que impone la reglamentación de la operatividad de esa fuerza policiva.



Camargo, egresado de la Universidad Sergio Arboleda, tiene doctorado y maestría en Derecho.

Usted anunció la creación de una comisión de revisión y cumplimiento del fallo de tutela de la Corte Suprema sobre el derecho a la protesta... ¿quiénes integrarán esa comisión?



He convocado a la Procuraduría, al Ministerio de Defensa, a constitucionalistas, organizaciones de derechos humanos, especialistas en seguridad, para diseñar una arquitectura de control para el Esmad que fortalezca la Fuerza Pública y consolide las garantías humanas de las que todo ciudadano goza. Daremos garantías para el libre ejercicio de los derechos humanos y seguridad a la sociedad. Escuchando a la ciudadanía, a las víctimas, a los accionantes de la tutelas sobre el derecho a la protesta, a la academia, a los gremios y a las autoridades locales. Será un ejercicio que nos permita trabajar juntos, ciudadanía y Policía, para restablecer la confianza quebrantada.



¿Cómo será la revisión del cumplimiento del fallo de la Corte? ¿Habrá un seguimiento periódico o de qué manera se va a ejecutar?



Los fallos de las cortes hay que cumplirlos. El desafío es cumplirlo sin menoscabar el rol de la Fuerza Pública ni afectar los derechos de los ciudadanos. No se olvide de que estamos en un país que padece muchas formas de violencia atizadas con el combustible del narcotráfico y la cultura de la ilegalidad. Las herramientas existen para fortalecer los derechos y ampliar la seguridad, que también es un derecho ciudadano. Ese es el reto que nos ha puesto la Corte, y lo asumimos con respeto y sentido constructivo.



El fallo de la Corte le ordena a la Defensoría establecer mecanismos de control para evitar abusos del Esmad y de la Fuerza Pública, ¿cómo se va a ejercer ese control?



El fallo establece unas medidas que deben ser acatadas por la institucionalidad. La Policía Nacional, como parte de esa institucionalidad, implementará acciones para cumplir el fallo; no se nos olvide que en las protestas recientes hubo más de 200 ciudadanos y 194 policías heridos, que también son colombianos y también tienen familia. Nosotros los acompañaremos en desarrollar criterios para ajustar procedimientos operativos a esas nuevas directrices y a cumplir con los estándares internacionales. La idea es que salgan fortalecidos los derechos de las personas, e igualmente importante: que se fortalezca la misión que la Constitución nacional ha dado a la Policía de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, en una convivencia en paz y tranquilidad.



¿Usted acatará todo lo ordenado por la Corte Suprema?



Íntegramente. Los fallos judiciales se acatan. En los cambios que impone la vida, siempre hay oportunidades de mejorar. Esta es una de ellas. Por convicción, formación y espíritu, creo firmemente que los fallos de cualquier autoridad judicial hay que acatarlos con respeto y buena fe. El fallo es claro, no es momento de especular sobre otro fallo que lo modifique. Si se presenta y se falla, será obedecido como corresponde.



¿La Defensoría tiene facultades para revisar el armamento utilizado por las autoridades durante las protestas?



No. Pero sí podemos evaluar los procedimientos operativos a la luz de los estándares internacionales y de los derechos de los que gozan los ciudadanos, y hacer recomendaciones. Estamos en ese proceso. Hemos tenido mesas de trabajo con la Policía Nacional y estamos esperando la respuesta a una serie de inquietudes que hemos compartido con ellos.



¿Qué tipo de inquietudes, concretamente?



Estamos haciendo los ajustes institucionales necesarios para lograr que la comunicación del ciudadano con nosotros y las autoridades de policía sea más fluida, fácil, cercana y efectiva. Con lo que ha pasado en estos tiempos de emergencia, hemos visto que la tecnología nos permite eso.



Ustedes tienen recursos otorgados por el BID, para modernizarse...



Estos recursos permitirán que a través de la tecnología la ciudadanía se sienta mejor atendida. Hasta el lugar más apartado del país, la ciudadanía podrá contar con nuestro acompañamiento. Insisto en que la tecnología es el camino. Un proyecto de investigación realizado por las universidades Johns Hopkins y Yale, en Estados Unidos, que comparó análisis de varios años con experiencias de retos similares para fuerzas policiales en Irlanda del Norte, Sudáfrica y Birmania.



¿Cuáles serían las grandes reformas que se aplicarían con tecnología digital?



Tres objetivos: uno, lograr que sean los ciudadanos los que supervisan la tarea de las instituciones; dos: que la información de quejas y denuncias ciudadanas sea rápida y eficientemente coordinada entre todas las instituciones del Estado, y tres, que los policías tengan garantías para cumplir su misión. Ese es el reto del fallo.

¿Quiénes están amenazando y asesinando a los líderes sociales?

​

Nosotros evaluamos señales en donde actúan factores propicios a este tipo de crímenes y emitimos las alertas cuando es necesario. Nuestra misión no es individualizar responsabilidades o recoger material probatorio, sino proteger a personas que se desenvuelven en escenarios riesgosos.



También se han registrado decenas de crímenes de excombatientes de las Farc hoy en proceso de reincorporación... ¿quiénes los cometen?



Vamos a afinar mucho más esas señales de alerta para aumentar nuestra efectividad y tener una mayor vocación preventiva.



La Corte Suprema delegó en la Defensoría del Pueblo la responsabilidad de controlar al Esmad, ¿qué controles va a ejercer concretamente? Aparte del uso de la escopeta calibre 12, ¿qué otras prohibiciones se darán?



Vamos a trabajar con la Policía Nacional para implementar las medidas que la Corte establece dentro de los procedimientos operativos del Esmad. Nuestro trabajo es que la misión de esta fuerza se encauce dentro de los parámetros de los derechos humanos. No es serio anunciar controles sin un trabajo en equipo, la institucionalidad no se improvisa. El mandato de la Corte Suprema es una oportunidad para salir fortalecidos, unidos como sociedad y legitimados institucionalmente de esta coyuntura.

¿Usted considera que ocasionalmente agentes de policía cometen excesos?

​

Claro que sí. Hemos visto esos excesos. La fuerza debe ser profesional, serena y legítima. No se pueden proteger los derechos violándolos. Eso es una contradicción que no puede existir. El policía que no resista en forma tranquila y con autocontrol escenarios de confrontación está en el lugar equivocado.



¿Cree excesiva la fuerza que emplea el Esmad?



El Esmad tiene el talento humano, el liderazgo y la vocación de servicio para ser una fuerza tranquila que les garantice la seguridad a los ciudadanos cuando los escenarios sociales se tornan violentos. La fuerza en sí misma no es nociva si se ejerce dentro de unos cauces reglados y respetuosos de los derechos de todos. Por supuesto que hay que estar atento, reconocer y corregir los errores.



¿Los excesos cometidos por la Fuerza Pública en las protestas son una situación sistemática?



La Policía ha evolucionado a la par de nuestra democracia. En la primera mitad del siglo pasado se vio contagiada por la politización, la misma que sufrió el país entero; durante el 9 de abril se convirtió en blanco preferido de la violencia organizada, razón por la cual pasó del Ministerio del Interior al de Defensa. El cartel de Medellín asesinó a miles, las Farc destruyeron estaciones de policía en todo el territorio, masacrando y secuestrando a otros tantos. Los hombres y mujeres de la Policía Nacional en su inmensa mayoría respetan los derechos, porque ellos y sus familias viven en esta sociedad, no son un cuerpo aparte, son madres, hijos, hermanas, nietos. Sé que hay un espíritu receptivo de esta institución para ajustar lo que sea necesario para evaluar sus procedimientos.



¿Cómo y hasta dónde se ha incurrido en una violación de los derechos con el actuar del Esmad de la Policía?



Hay que fortalecer los planes de formación en derechos humanos, y ya estamos en esa tarea con la Policía. He conversado con el director general de la Policía, y vamos a trabajar para evaluar el comportamiento pasado y proyectar el comportamiento futuro. Vamos a asumir la misión que nos pone la Corte Suprema con responsabilidad, seriedad y sentido constructivo. Lo que haya que cambiar se va adaptando, para que cada día tengamos una Fuerza Pública más respetada por los ciudadanos.

¿Cómo va a ser el tema de los listados que conocerá la Defensoría de policías que deben controlar los eventos públicos?

​

Ese es uno de los puntos que debemos coordinar y trabajar con la Policía Nacional para generar procedimientos que cumplan a cabalidad el mandato de la Corte.



¿Cómo va a ser el mecanismo para recepción de denuncias sobre excesos que ordenó la Corte Suprema y el acompañamiento o asesoría a las víctimas?



Ya di las instrucciones para transformar esa área con la mayor brevedad. No puede haber trámites que nos alejen de nuestra misión. El acompañamiento y la asesoría a las víctimas es algo que ya hacemos; contamos con el sistema de defensoría pública, que acompañará a todos los ciudadanos que necesiten apoyo legal. Si hay que fortalecer el sistema, se hará. No habrá quejas por excesos que no sean atendidas oportuna y eficientemente por la Defensoría del Pueblo.



La Corte le ordenó que en un plazo de 30 días presente planes de asesoría a las personas afectadas por las protestas. ¿Cómo ejecutará esa orden?



Ya tenemos lista esa dinámica de acompañamiento. En cada protesta hay presencia de la Defensoría, y tenemos protocolos de acompañamiento que se realizan habitualmente. Vamos a evaluar. Si hay que ajustar algo, lo haremos.



La Corte le ordenó ejercer un control estricto sobre el Esmad... ¿cómo lo hará?



Un principio fundamental del derecho es que los particulares pueden hacer lo que la ley no les prohíba y los funcionarios públicos solo lo que la ley les permita. Necesitamos evaluar qué es lo que la ley le permite hacer al Esmad y ajustar lo que haya que ajustar para afinar el cumplimiento de la misión que tienen. El control se hace a través de los procedimientos a los que ellos se deben ceñir. Es ahí en donde nos vamos a enfocar. No somos policía de la Policía, somos el garante de los derechos de la gente frente a la institucionalidad. Vamos a cumplir esa misión con eficacia, seriedad y convocando a todos los actores involucrados.



¿Usted, en sus años de estudiante, fue tirapiedra? Si la respuesta es afirmativa: ¿por qué protestaba? Y si la respuesta es negativa: ¿por qué no lo hizo?

ara terminar: ¿En sus años de estudiante fue tirapiedra?

Nunca he tirado piedra porque desde muy joven tuve la convicción de que nunca hay que llegar a ese nivel cuando se trata de exponer posturas o manifestar desacuerdos. La piedra es la claudicación del diálogo y la concertación, y nuestro país necesita menos piedra y más diálogo y concertación.

YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO