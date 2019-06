Decreto contra dosis mínima ‘seguirá vigente’: Duque

Según el presidente Iván Duque, el decreto que posibilita a las autoridades incautar la dosis mínima sigue vigente, a pesar del fallo de la Corte Constitucional que permite el consumo de licor y sustancias psicoactivas en espacios públicos, contrario a lo establecido en el Código de Policía.

Así lo aseguró este viernes el mandatario en respuesta al interrogante que generó la decisión de alto tribunal sobre el futuro del decreto que permite a las autoridades incautar la droga en la vía pública, sin importar que se trate de la dosis personal.



“Hoy puedo decirles que entendemos las decisiones judiciales y las acatamos. Pero que también somos claros, y es que ese decreto se fundamentó en muchas más normas, y por eso sigue y seguirá vigente para proteger a la familia y a los niños de Colombia”, afirmó el Presiente durante su intervención en la Convención Bancaria de Asobancaria en Cartagena.

El jefe de Estado explicó que ese decreto (el 1844 de 2018) habla de “tenencia o porte” y el fallo de la Corte Constitucional hace referencia al consumo en los espacios públicos. De hecho, la Corte no se pronunció sobre la norma expedida por Duque, ya que no era el asunto jurídico que estaba resolviendo.



El jefe de Estado agregó que la medida que comenzó a regir en octubre del año pasado se basa en otras normas y no exclusivamente en los artículos 33 y 140 del Código Nacional de Policía, que hablan de la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas en el espacio público y que fueron derogados el jueves por la Corte Constitucional.

Por ejemplo, mencionó otros artículos vigentes del Código de Policía, como los 38 y 39, que establecen las sanciones a la influencia, el ofrecimiento y comercialización de bebidas alcohólicas, cigarrillos y estupefacientes a menores de edad.



De igual forma, defendió que este decreto fue impulsado con el objetivo de luchar contra el microtráfico y evitar que se consuman sustancias alucinógenas en entornos escolares y parques, y que se induzca a la criminalidad a muchos niños, a través de la droga.



“Por eso, como Presidente, decidí sacar adelante el decreto que nos permite incautar, en el espacio público, las drogas que muchas veces son utilizadas por los jíbaros con el pretexto de la dosis personal".

Y agregó “que en lo que va del gobierno se han recuperado más de 18.000 parques y decenas de miles de entornos escolares”.



Duque explicó que el decreto es “una medida que no busca criminalizar al consumidor. Lo que busca es, justamente, la descriminalización sobre la base de la incautación, el decomiso y, sobre todo, de la protección de los espacios de nuestros niños, como también lo reitera, en repetidas ocasiones, el Código de Policía”.



