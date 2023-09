Un nuevo proyecto de decreto del Ministerio de Agricultura, liderado por Jhenifer Mojica, ha despertado polémica. Luego de la propuesta de reglamentar uno de los puntos del Plan Nacional de Desarrollo, que fue asociado con la supuesta expropiación exprés, ayer se conoció un borrador que busca promover la movilización y organización campesina para impulsar la reforma agraria.



El documento hace un “llamado a la movilización y organización campesina” a través del fomento de Comités Municipales para la Reforma Agraria, cuya función, según se lee en el borrador, sería un mecanismo de participación directa para el estudio y apoyo de temas como la producción agroalimentaria, acceso a la tierra y cuidado de la cultura rural.



Los comités, según el Gobierno, son espacio de orden democrático directo para “la participación, concertación, planeación, gestión, evaluación y escalamiento territorial de los procesos de reforma agraria”.



Las células tendrán funciones como contribuir a la formulación de políticas para la aplicación de la reforma agraria en cada núcleo territorial, hacer control social y veeduría del proceso de reforma agraria, así como un seguimiento a los beneficiados por esta. Asimismo, se debe “sistematizar la experiencia de reforma agraria en el respectivo núcleo territorial”.



Además, se deja expresamente consignado que estos comités no serán de menos de cinco integrantes y son “independientes a los mecanismos o instancias existentes”. Asimismo, el proyecto de decreto deja claro que “todas las entidades de todos los sectores administrativos de la administración pública promoverán la movilización y organización de las ‘asambleas campesinas’, mediante los mecanismos de ejecución presupuestal”.



Como buena parte de los borradores de decreto, hay varios puntos que a los que todavía les faltan ajustes y precisiones. No obstante, el proyecto de decreto ha generado distintas respuestas. Desde el mundo político, las posiciones son encontradas. Como otros esfuerzos del Gobierno, sus partidarios lo celebran, mientras que la oposición expresa objeciones.



Los afines al Ejecutivo han celebrado la propuesta, pues consideran que el Gobierno Nacional les está dando participación a las poblaciones campesinas. Incluso, ha traído remembranzas de los procesos de conformación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), que sirvieron de base para la propuesta de reforma agraria que lideró Carlos Lleras Restrepo tanto como funcionario como presidente.



“Escandalizados porque el Gobierno firmará decreto que impulsa ‘movilización y organización campesina’ ”, expresó la senadora Martha Peralta Epieyú, cabeza de la Comisión Séptima. Esta recordó que es sano para las democracias que haya movilizaciones. Asimismo, hizo referencia al proyecto que reconoce al campesino como sujeto especial de derechos y que se aprobó en el primer año legislativo: “La palabra campesino ni siquiera existía en la Constitución Política hasta que llegaron este gobierno y congreso del cambio”.



En la misma línea se pronunció el senador Ómar Restrepo, de la bancada de Comunes. Este, sin tener en cuenta procesos como la ANUC, aseveró que “por primera vez en la historia de Colombia un gobierno se pone en las alpargatas del campesinado”. A renglón seguido celebró la propuesta: “Si gana el campesinado, gana el país”.



En cambio, la oposición ha tenido pronunciamientos duros frente a la propuesta. Uno de los que levantaron su voz fue el representante Christian Garcés, del Centro Democrático. “Quiero advertir al pueblo colombiano que lo que Petro y el Pacto Histórico hicieron con el estallido antisocial (sic) que les ayudó a ganar curules en el Congreso y la presidencia, ahora quieren obligar mediante decreto al pueblo colombiano a ser sometido mediante acciones políticas y sociales que generarán violencia en nuestro país”. Garcés señaló que la propuesta de decreto sería para hacer una “reforma agraria a la fuerza”.



El senador David Luna, de Cambio Radical, fue otro de los que presentaron sus observaciones al proyecto de decreto. Este destacó que la reforma agraria es necesaria para “alcanzar la paz y acabar con las causas sociales de la violencia”, pero al mismo tiempo cuestionó al Gobierno y apuntó que el Ejecutivo se está equivocando en la forma que la busca aplicar. “La redacción del decreto es tan ambigua e imprecisa que se presta para todo tipo de interpretaciones”, dijo Luna, que expresó sus temores frente a una posible manipulación de los comités municipales para la reforma agraria y que esto repercuta en las elecciones de octubre.



Por el lado de los gremios económicos se pronunció la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) a través de su presidente, Jorge Enrique Bedoya. Este dijo que llama la atención que por vía decreto se inste a la movilización y que todas las entidades de todos los sectores tengan que promoverla mediante los mecanismos de ejecución presupuestal vigentes.



José Félix Lafaurie, cabeza de Fedegán y negociador con el Eln, fue otro que tuvo dudas sobre la propuesta. “Me parece muy riesgosa. Cuando empezó este gobierno hubo una cantidad de invasiones. ¿Cuál fue la respuesta en algunas regiones? Gente movilizándose, la gente no se deja quitar un metro de tierra”, dijo a Noticias Caracol.



En la discusión también hubo voces desde la academia. Carlos Duarte, coordinador de la línea de investigación en desarrollo rural y ordenamiento territorial de la Universidad Javeriana de Cali, dijo que este es un llamamiento completamente razonable de parte del Ministerio de Agricultura y el presidente Petro si se tiene en cuenta que parte de los principales beneficiarios de la reforma agraria son los campesinos. No obstante, tiene algunos reparos.



“Quizás, antes de decretar la movilización, valdría materializar el espacio de alto nivel de interlocución campesino que se acordó en la convención nacional campesina. Y, por otro lado, llegar al campesino territorialmente por medio del acceso a los programas agrarios como una especie de carnet campesino multipass”, dijo.



El historiador Álvaro Tirado Mejía coincidió en que la propuesta del Gobierno tiene un “espíritu” muy similar al que se tuvo con la ANUC en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo. No obstante, hizo la observación de que la propuesta del presidente Petro puede llegar a ser más regional y no tan estatista-centralista a la del mandatario entre 1966-1970.



Asimismo, cuestionó la postura adánica de algunos sectores progresistas cuando, a su consideración, hubo esfuerzos más profundos de reforma agraria con Alfonso López Pumarejo y Carlos Lleras.



Ante la amplia discusión, la ministra Jhenifer Mojica entró a explicar el proyecto de decreto. “Lo que queremos es generar un proceso de participación y movilización que ya existe, pero de manera articulada con las instancias públicas del Gobierno Nacional que nos permite fluir con una mayor eficacia a las demandas sociales y a las priorizaciones en materia de reforma agraria”, dijo Mojica, que salió al paso a las dudas sobre la autonomía de las comunidades campesinas y aseveró que se garantiza la libertad de los participantes. Asimismo, dejó claro que aún no es definitivo el contenido de la ordenanza. “El decreto está publicado en la página del ministerio para recibir observaciones por parte de la ciudadanía”, explicó.