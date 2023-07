El estado de emergencia económica, social y ecológica declarado en La Guajira por el presidente Gustavo Petro no ha estado exento de reparos en la esfera política. El exvicepresidente Germán Vargas Lleras, por ejemplo, lo tachó de "improvisado" e innecesario en su columna dominical en EL TIEMPO.

(Lea también: 'Mi Casa Ya': Vargas Lleras expresó preocupaciones por el programa a la Minvivienda).

Entre otras cosas, el político y abogado colombiano anticipó que el decreto, firmado el pasado de 2 de julio en el departamento, no pasará el "examen de la Corte Constitucional".

"Fue tal la improvisación que el decreto de emergencia no se conoció sino al término de la semana y, por supuesto, ninguna norma se expidió al amparo de este, cómo era de esperarse. 33 páginas de endebles motivaciones que, anticipo, no pasarán el examen de la Corte Constitucional", señaló Vargas Lleras en su texto para este domingo.



(Lea la columna completa de Germán Vargas Lleras aquí).

El excandidato presidencial señaló que, para hacer frente al fenómeno climático de El Niño, no hace falta ninguna declaración de emergencia, a diferencia de lo que sucedió años atrás con el covid-19, que sí exigía tomar medidas "medidas extremas y urgentes".

(Siga leyendo: 'He hablado con ellos': César Gaviria sobre acercamientos con Germán Vargas Lleras).

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro en La Guajira. Foto: Presidencia

"Para adecuar unas fuentes de agua, entregar unas becas, enviar unas cuadrillas de personal sanitario, construir algunas obras de infraestructura o la de capitalizar empresas como Salinas de Manaure o Termoguajira no se necesita una emergencia", puntualizó Vargas Lleras.

Lo correcto para el exvicepresidente colombiano hubiese sido incluir estas medidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Vargas Lleras sostuvo que, si las problemáticas de La Guajira justificaban una declaración de estado de emergencia, entonces este también tuvo que haberse decretado a nivel nacional, teniendo en cuenta las condiciones de otros territorios como Chocó, Nariño o Cauca.

En su texto, el abogado explicó: "Cómo no preguntarse por qué no se declaró la emergencia a nivel nacional. ¿Será que estos mismos problemas no los tenemos, y peores, en el Chocó, Nariño o el Cauca, para citar algunos ejemplos? ¿O será que la idea es darnos la misma dosis al granel, en medio de esta campaña, en todos los departamentos, y este de La Guajira era el piloto?".

(De interés: Vargas Lleras hace un llamado para armar gran coalición contra las reformas de Petro).

Además de cuestionar las polémicas declaraciones de Gustavo Petro sobre El Cerrejón, un proyecto minero en territorio guajiro, Vargas Lleras también arremetió en contra del pacto para la transición energética justa, firmado entre el gobierno, comunidades indígenas y autoridades locales. "Se le fueron las luces", sostuvo respecto a esta propuesta.



(Aquí puede leer la columna completa de Germán Vargas Lleras).

La Guajira: avanzando hacia la transición energética justa y la protección del agua

Más noticias en EL TIEMPO

Duras críticas de María Isabel Rueda a ‘ridícula’ estructura del Ministerio de Igualdad

Aurora Vergara sobre acceso a educación superior: 'Tenemos tasa de cobertura de 53,9 %'

Aurora Vergara habla de reforma que se adelanta por el derecho a la educación superior

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO