Duque dice que irá a Cauca y Nariño, pero no mientras haya bloqueos

El presidente Iván Duque anunció este jueves que está dispuesto a ir a Cauca y a Nariño para escuchar las peticiones de los indígenas que mantienen bloqueada la vía Panamericana, pero solo sí se levantan las vías de hecho.

"Mi llamado es a la cordura y a que nos entendamos en un marco de democracia (…) las vías de hecho no son la forma para que nos expresemos", aseguró Duque en una alocución desde la Casa de Nariño, desde donde agregó: "Estoy dispuesto a ir Cauca y Nariño cuando haya una hoja de ruta concertada, pero por las vías de hecho no haré presencia".El bloqueo en la vía Panamericana completo ya más de dos semanas, sin que por el momento se lleguen a acuerdos concretos entre el Gobierno y los indígenas.

Tras hacer un llamado a la cordura a quienes protagonizan el paro, el Presidente dijo que hay intereses de grupos armados en esta movilización. "No tengo duda que hay grupos armados que han tratado de sacar provecho de la situación", precisó.



"No podemos seguir viendo que haya grupos armados que pretendan ubicarse en la zona donde están los bloqueos para que en cualquier momento pueden atacar de manera miserable a los integrantes de la fuerza pública que tienen el mandato de mantener el orden público", recalcó.



El Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) indicó que por el momento no hay avances entre las partes, pues asegura que el Gobierno solo ha tenido respuestas negativas ante las propuestas de los nativos, a pesar de la voluntad que dicen tener en medio del diálogo. Mientras tanto, el Ejecutivo insiste en que se deben levantar los bloqueos.



De acuerdo con el jefe de Estado, en el Plan de Desarrollo que se tramita en el Congreso se incluyó un capítulo dedicado a los indígenas que contempla inversiones por cerca de 10 billones de pesos para los próximos cuatro años.



Duque invitó a la minga indígena a sentarse a "establecer una hoja de ruta" con la comisión delegada por el Gobierno que se encuentra en el Cauca, liderada por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez; y el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, para que cualquier acuerdo pueda ser incluido en el Plan de Desarrollo.

"Seré el primer garante para que esa hoja de ruta se materialice, pero tenemos que empezar por el levantamiento de los bloqueos y de las vías de hecho", manifestó el primer mandatario.



Para el mandatario este tipo de situaciones se ha vuelto una práctica recurrente pues van más de 60 bloqueos desde 1986.



El jefe de Estado también reconoció que en pasados gobiernos se han hecho "acuerdos incumplibles", de los que no se saben los costos ni se dejaron recursos presupuestados.



Y ante una de las principales reclamaciones de los indígenas, como lo es la compra de tierras, Duque dijo que hay que poner las cosas en lo posible y aseguró compras por dos billones de pesos "es imposible".



Por eso aseguró que el eje central no puede ser que se sigan haciendo acuerdos que son inviables.



También dijo que las coyunturas se deben mirar sin color político y por eso pidió no meterle a esta discusión ingrediente de carácter político.



Mientras continúan los bloqueos, el corredor humanitario establecido entre los municipios de Piendamó, Molares y Suárez, es la única forma de comunicar a Cauca y Valle.



Esta vía alterna ha presentado dificultades en la movilidad por las lluvias de los últimos días.



