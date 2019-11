Allanamientos fueron basados en informes de inteligencia: Mininterior

Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior, aseguró en entrevista con ‘W Radio’ que los allanamientos realizados el pasado martes a viviendas de líderes estudiantiles y promotores del paro, además de medios de comunicación alternativos como ‘Cartel Urbano’, fueron basadas en informes de inteligencia con el fin de evitar que se registren hechos de violencia durante las marchas del 21 de noviembre.Gutiérrez señaló que el Gobierno ya había hecho un llamado a controlar cualquier tipo de acto violento que se pueda presentar, “independientemente de quién se trate”.

Este martes, varios líderes y promotores del paro, entre los que había estudiantes y medios de comunicación alternativa, publicaron fotos en sus redes sociales que mostraban los momentos cuando la fuerza pública entraba a sus casas a registrar sus pertenencias, lo que generó gran polémica.



Entre los artículos incautados hay pintura y varsol, según las autoridades serían materiales que podrían utilizarse para fabricar bombas molotov. Además, les decomisaron camisetas y artículos informáticos donde reposan documentos privados.

Según los empleados de 'Cartel Urbano', uno de los medios de comunicación allanados, los policías que llevaron a cabo el proceso les dijeron que buscaban evidencias físicas de fabricación de armas en sus instalaciones. Finalmente, miembros de la fuerza pública se llevaron material gráfico y artístico de un proyecto denominado 'Creadores criollos'.



La Ministra del Interior se refirió al hecho como “un acto realizado bajo total legalidad y en aras de garantizar la seguridad durante las marchas del paro nacional”.



También, se refirió a un manual de autoprotección publicado por el medio alternativo universitario ‘070’. "Como funcionaria respaldo a las instituciones, todas las medidas que se han tomado son legítimas, esperadas por la población".

Luego, la Ministra se refirió al proceso judicial que podrían enfrentar las personas capturadas durante los allanamientos.



“Estamos a la espera del informe de la Fiscalía sobre los delitos en los que habrían incurrido estas personas, si no hay nada que imputarles, serán liberadas”, declaró Gutiérrez. Añadiendo que hasta que no se tenga el informe preciso por parte de las autoridades, no se podrá avanzar en el proceso.



Por su parte, la explicación de la Policía de Bogotá sobre los operativos fue que estas acciones adelantadas eran parte de un proceso de investigación, con el objetivo de identificar e individualizar a los encapuchados que en protestas anteriores han generado hechos de vandalismo y terrorismo en la ciudad.



"Estas dos personas capturadas, quienes –además- habían sido identificadas como responsables de generar violencia e infiltrarse en las manifestaciones anteriores en la ciudad, fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido de las Fuerzas Armadas", explicaron.

Los trabajadores de ‘Cartel Urbano’ víctimas del allanamiento registraron los hechos en video y fotos. Durante los hechos preguntaron a la fuerza pública si era ilegal escribir o hacer panfletos a favor del paro, a lo que los uniformados dieron “una respuesta ambigua”.



“Ya pasamos el estado de shock pero nos sentimos con mucho miedo y muy asustados por estos actos de intimidación y persecución de los que fuimos víctimas. A otros medios les enviaron un aviso de los allanamientos, a nosotros no”, aseguró ‘Cartel Urbano’.



Los uniformados no encontraron nada alusivo a la marcha en la sede del medio de comunicación, sin embargo, según aseguró el medio, los amenazaron y hackearon sus redes sociales.

