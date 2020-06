Lo que dice la Vicepresidenta por captura de su hermano en 1997

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez salió a explicar este jueves la situación que se registró con uno de sus hermanos, quien fue acusado y condenado de conspiración por tráfico de estupefacientes en Estados Unidos.



"Tuvimos que ayudarlo firmando una garantía, no una fianza, para asegurar que se presentaría a la justicia , como en efecto lo hizo acompañado de mi esposo y de mí, quienes lo llevamos a una corte de la Florida para que reconociera su falta y respondiera por ella", señaló la vicepresidenta a través de un comunicado.

Agregó que "estos hechos he dado cabal información a las personas que en los diferentes momentos de mi vida laboral consideré que debían conocerlos. Son hechos obviamente ajenos a mi".



Antes de su declaración, el presidente Iván Duque se había pronunciado sobre el tema y le mostró su apoyo a la Vicepresidenta señalando que Ramírez y su familia, hace 23 años, "vivieron una tragedia por el delito cometido por un ser querido. Sobreponiéndose a esa lamentable situación, le ha servido al país con honorabilidad y entrega patriótica".



(En otras noticias: Bogotá superó el 50% de capacidad en UCI y alcaldesa Claudia López anuncia que se tomarán medidas)

Hace 23 años @mluciaramirez y su familia vivieron una tragedia por el delito cometido por un ser querido. Sobreponiéndose a esa lamentable situación, le ha servido al país con honorabilidad y entrega patriótica. #ApoyoALaVice — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) June 11, 2020

Este es el comunicado de la Vicepresidenta

"Bogotá, Junio 11, 2020.



Mi familia, como desafortunadamente tantas otras en Colombia, sin distingo de clase social, vivió hace 23 años, en 1997 , una tragedia, derivada de que uno de mis hermanos siendo muy joven se involucró en un negocio fácil y en consecuencia fue acusado y condenado de conspiración por trafico de estupefacientes.



Su error ha costado muchos años de sufrimiento a nuestra familia y a él.



Vivimos con mucho dolor su circunstancia, pero también lo acompañamos con el amor de hermanos, como lo hicieron mis padres, porque los lazos de la familia no desaparecen frente a la adversidad y la vergüenza.



Como la mayoría de los colombianos, he luchado con ahínco contra el narcotráfico , con la experiencia de saber que es una actividad que ha dañado la vida de millones de familias en Colombia.



Tuvimos que ayudarlo firmando una garantía, no una fianza, para asegurar que se presentaría a la justicia , como en efecto lo hizo acompañado de mi esposo y de mí, quienes lo llevamos a una corte de la Florida para que reconociera su falta y respondiera por ella .



Pagó pena de cárcel por 4 años y medio y hace 23 años quedó en libertad por cumplimiento de la pena. Desde entonces ha estado dedicado a trabajar, es un hombre de bien y junto a su familia lleva una vida decente y honrada.



Esta experiencia familiar, que lamentablemente hemos vivido, me ha llevado a luchar sin descanso por lograr que los jóvenes de nuestro país tengan oportunidades y trabajen honestamente por salir adelante sin dejarse atraer por la tentación del dinero fácil .



De estos hechos he dado cabal información a las personas que en los diferentes momentos de mi vida laboral consideré que debían conocerlos. Son hechos obviamente ajenos a mí.



Lamento que mis enemigos políticos decidan acudir a la bajeza de estos ataques contra una mujer que lo único que ha hecho es trabajar honestamente y sin descanso por Colombia. Los ataques contra mi familia hacen parte de una estrategia sistemática para desacreditarme.



Esa es la política que todos los colombianos rechazamos.



Marta Lucía Ramírez de Rincón"

(Vea también: Rompe su silencio esposo de la vicepresidenta)



POLÍTICA