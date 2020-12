El debate que se reabrió por invitado al programa del presidente Duque

Nuevamente el programa diario del presidente Iván Duque ‘Prevención y Acción’, creado el 23 de marzo para hablar del avance de la covid-19 en el país y las medidas para mitigar su impacto, es centro de discusión por la aparición del opositor venezolano Leopoldo López en el espacio informativo del lunes que pasó.



(En contexto: Leopoldo López fue invitado al programa diario de Iván Duque)

López habló unos cinco minutos al final de la emisión sobre la situación en Venezuela, y el mandatario intervino sobre la atención a la población migrante en medio de la pandemia.



Alrededor del hecho surgió una controversia sobre si es necesario o no que el Gobierno tenga un espacio diario de una hora (de 6 a 7 de la noche), que es emitido por todos los canales de televisión, incluidos los privados, y si la invitación a López desvirtúa el objetivo para el cual fue creado este programa de televisión.



Expertos coinciden en que se ha ido desplazando el tema por el que originalmente se creó el programa, que era informar asuntos sobre el covid-19, y se ha tomado un mayor espacio para los asuntos del Gobierno.



“La introducción de problemáticas de política internacional desnaturalizan un espacio que se ha ido distorsionando en sus objetivos iniciales y se ha convertido en herramienta de propaganda política y construcción de agenda política”, aseguró Juan David Cárdenas, del departamento de Comunicación Pública de la Universidad de La Sabana.



(Le sugerimos: Duque dice que Colombia protegió a Leopoldo López de plan para matarlo)



Para Yan Basset, doctor en ciencia política, el programa se justificaba como de interés público en el contexto de la pandemia para difundir información sobre el tema de coronavirus, “pero la invitación del dirigente venezolano ya lo lleva a otros temas. Me parece discutible su uso como un instrumento general y permanente de la comunicación presidencial”, sentenció.

Me parece discutible su uso como un instrumento general y permanente de la comunicación presidencial FACEBOOK

TWITTER

Aunque desde la Casa de Nariño explicaron que la invitación a Leopoldo López se hizo para que contara su experiencia por los pasos fronterizos donde constató la atención a los migrantes en medio de la pandemia y los controles para prevenir el contagio de covid-19, analistas de comunicación política aseguran que al tener el presidente en horarios prime en los canales públicos y privados puede darse una concentración de poder comunicativo: se transmiten mensajes políticos y no de interés público relacionados con la pandemia.



Por su parte, el representante Edward Rodríguez, del Centro Democrático, dijo que en hora buena el presidente Duque invitó a López para que los colombianos en el programa conozcan la tragedia de la frontera. Dijo, además, que la invitación fue clave porque se habló del covid en ese país, donde no hay información alrededor de la pandemia y donde no se le está ayudando al pueblo en lo que tiene que ver con el coronavirus.



No obstante, expertos señalan que desde hace algunos meses la novedad del programa se ha venido agotando, pero que sigue al aire pues es una estrategia de comunicación que busca prorrogar el efecto favorable que ha tenido sobre la imagen de Duque durante la pandemia. “Este efecto ya ha venido declinando, y se debía sobre todo a un reflejo legitimista que siempre se ve en tiempo de crisis”, agrega Basset.



(Lea también: Ordenan restringir venta de licor en municipios con alta ocupación UCI)



Otro aspecto que advierten los expertos es que si no hay mediciones que justifiquen el espacio televisivo, se estaría lesionando de manera gratuita la imagen del jefe de Estado. Según cifras de ‘Rating Colombia’, el 23 de marzo el jefe de Estado tuvo un rating de 17 puntos, mientras que el pasado lunes 7 de diciembre marcó apenas cuatro puntos.



El pasado 03 de diciembre, en entrevista con Roberto Pombo, director de EL TIEMPO, durante un foro de la universidad del Rosario, Duque dijo que 'Prevención Acción' “se ha convertido en una herramienta para dar información. No es un programa de ejecutorias del presidente”. También señaló que es un espacio para interactuar con todas las personas relevantes en el manejo de la pandemia.



“Yo sé que es un mensaje que se desgasta seguramente y yo sé que a muchas personas no les gustará, pero más que buscar rating, y más que buscar espacios de promoción personal, lo que nosotros hemos tenido allí es un vehículo para darles a los colombianos información certera sobre cómo se está avanzando en la atención de la pandemia y en el proceso de reactivación económica”, dijo.

Más que buscar rating, y más que buscar espacios de promoción personal, lo que nosotros hemos tenido allí es un vehículo para darles a los colombianos información certera FACEBOOK

TWITTER

Patricia Muñoz Yi, abogada y directora de la especialización de Opinión Pública y Mercadeo Político de la Universidad Javeriana, asegura que este tipo de programas comunicativos son importantes en el ejercicio de la construcción de la gobernabilidad pero que se “deben abrir los espacios para que los ciudadanos puedan allegar sus preocupaciones que los gobiernos deben solucionar”.



(En otras noticias: Se agita la ‘Ñeñepolítica’ en el Consejo Nacional Electoral)



En la Casa de Nariño, además, consideran que el programa envía un mensaje muy importante en las actuales circunstancias porque muestra a un Presidente trabajando hombro a hombro con las autoridades regionales en un objetivo tan importante como urgente: la reactivación económica con las medidas de bioseguridad.



Eso, por ejemplo, se vio este martes cuando el Presidente estuvo en Barranquilla. El alcalde de la ciudad, Jaime Pumarejo, alabó al Jefe del Estado por tener este espacio ya que, en su opinión, les permite a los colombianos atender con pedagogía e información útil los retos de la pandemia.

REDACCIÓN POLÍTICA

Síganos en Twitter: @PoliticaET