La Cancillería puso en marcha la estructuración de la política exterior feminista que será incluida en el Plan Nacional de Desarrollo.



Los principales postulados de esta iniciativa se basan en el empoderamiento de la mujer rural, la visión del fenómeno migratorio con un enfoque de desarrollo, la agenda de seguridad y cuidado en materia de género, y la unión de la región en la producción farmacéutica.



Para entender el panorama actual, la entidad desplegó una serie de diálogos que recogieron la perspectiva de género en la relación con otros actores; de esta manera, se busca escuchar a los colombianos y cerrar las brechas de desigualdad con garantías para los derechos de todas las personas.

La viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia, Laura Gil, explicó que la política exterior feminista pondrán sobre la mesa la promoción de los derechos de las mujeres, las niñas, y las personas diversas.



“En Colombia no queremos que la política exterior feminista se quede en clichés. El feminismo sigue siendo visto como una mala palabra y no podemos seguir así”, enfatizó Gil.



La alta funcionaria también expuso que esta iniciativa tendrá tres pilares fundamentales: pacifista, participativa e interseccional. Bajo estos ideales, se abordarán las causas de la desigualdad de género en el país para llevarlas a escenarios internacionales y trabajar con otros para superarlas.



La Cancillería explicó que esta política implica que “para Colombia, los enfoques de género son primordiales en todas las estrategias de cooperación que se emprendan de aquí en adelante”.



En cuanto a la representación internacional, la viceministra expresó que este proyecto hará que el tema de género sea fundamental en las candidaturas de Colombia en organismos internacionales.



"El objetivo es que no solo haya más mujeres sino más mujeres diversas, más mujeres indígenas, más mujeres afro. Necesitamos más representatividad en el servicio exterior”, afirmó Gil.



Otras de las acciones encaminadas a la igualdad, se enfocan en el diseño de un plan de acción a la luz de la Resolución 1325 del 2000 del Consejo de Seguridad sobre mujer, paz y seguridad.



De acuerdo con la funcionaria, este proyecto "tomará un año y contará con un grupo de países acompañantes; además, incluirá cinco foros regionales, un foro nacional, consultas virtuales, consultas de los borradores del plan, para que finalmente en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas, Colombia pueda presentar su plan nacional de acción”.



