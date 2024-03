¿De qué hablará el presidente Petro con los alcaldes de las capitales? / En secreto

Hay bastante expectativa por una cumbre que se adelantará esta semana entre los alcaldes de las ciudades capitales y el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño. En el encuentro, que fue coordinado por Asocapitales, que dirige Luz María Zapata, se espera hablar de temas netamente técnicos y estratégicos para las ciudades. La seguridad será uno de los platos fuertes de la jornada.

Movimientos en el Palacio de San Carlos

Antes de la escalada de la crisis diplomática con Argentina, en el Palacio de San Carlos, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, se venían dando unos movimientos en cargos claves, muchos cercanos al suspendido canciller Álvaro Leyva. Algunos no descartan que se esté pavimentando el terreno para un cambio en ese ministerio, que es de los pocos en los que no ha habido rotación desde que se inició el gobierno. ¿Le llegó la hora a Luis Gilberto Murillo, quien está encargado de la Cancillería y ha sonado varias veces para ese cargo?

Compartir Andrés Hernández, cónsul Foto:Twitter: @AndresCamiloHR

¿Refuerzo en las comunicaciones?

A propósito del servicio diplomático, ya regresó al país el excónsul en Ciudad de México Andrés Hernández tras la decisión del Consejo de Estado de tumbar su nombramiento. Hernández, quien fue visto esta semana en el Congreso, fue durante varios años la mano derecha del Presidente en temas de comunicaciones y precisamente varias voces señalan que con su regreso al país tras el paso por el consulado podría dar una mano en las comunicaciones. Sin embargo, él aún no ha hablado con el Presidente de la República, pero dice que estará a disposición de trabajar ya sea en comunicaciones o en el lugar donde el mandatario lo designe.

La inusual sesión

La sesión del martes santo del Senado, que se reunió por primera vez en Semana Santa, dejó varias sensaciones. Por un lado, se destacó la presencia de los parlamentarios, pues se habló en su momento de que probablemente no habría quorum, pero finalmente llegaron 81 de 105 a trabajar. No obstante, hubo molestia con quienes firmaron la solicitud para sesionar y no asistieron. También hubo molestias porque no fue convocada la Comisión VII, donde se dará el tercero de cuatro debates de la reforma de la salud. Si el objetivo era avanzar en las reformas, esa era la oportunidad para el proyecto, que también tiene el reloj en su contra. Y, por último, varios senadores se preguntaron dónde estaba la Cámara de Representantes, que no convocó a sesiones en los días hábiles. Ahora queda en el aire si se volverá tradición sesionar en la Semana Santa o si solo fue una inusual sesión.

Plenaria del Senado este Martes Santo. Foto:César Melgarejo. EL TIEMPO Compartir

Seguirían siendo aliados



Si bien un número considerable de miembros de la Alianza Verde –incluso varias de sus figuras más representativas– vienen insistiendo desde el año pasado en la necesidad de dejar la coalición de gobierno y declararse en independencia, lo cierto es que en el partido no habría ambiente para cambiar de postura. La decisión se tomará en las próximas semanas, durante la asamblea de la colectividad. Pero no solo está en juego la postura frente al gobierno del presidente Petro, también se habla de cambio en las directivas del partido.

¿Qué hará ‘la U’?



La postura que tome el Partido de ‘la U’ con respecto a la reforma pensional en la plenaria del Senado es una gran incógnita. Si bien la senadora Norma Hurtado presentó una ponencia alternativa, no es seguro que los demás miembros de su partido la apoyen. No se descarta que varios de los 10 votos que tienen en esa corporación sean para el texto del Gobierno, teniendo en cuenta que parte de la bancada en la Cámara de Representantes apoyó la reforma de la salud en su segundo debate. Será una prueba de fuego para sus nuevos dirigentes.