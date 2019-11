¿Con qué dinero se financiarán días sin IVA y aportes a pensionados?

El jefe de Planeación Nacional, Luis Alberto Rodríguez, explicó de dónde saldrán los recursos que se necesitarán para suplir la disminución en el recaudo por cuenta de los beneficios que se están anunciando en la ley de reactivación económica que se tramita en el Congreso.

La ponencia de esa norma establece que habrá tres días sin IVA al año, una reducción del 12 al 4 % en los aportes de salud de los pensionados que ganan un salario mínimo y una devolución del IVA al 20 % para los colombianos más pobres.



Rodríguez comenzó por explicar que los pensionados que ganan un salario mínimo van a tener una reducción gradual del 12 al 4 % de lo que tiene que ver con su aporte al sector de la salud.



El funcionario explicó que el Estado recibe hoy un aporte cercano a 80.000 millones de pesos por cada punto porcentual. “Eso quiere decir que si lo reduce del 12 al 8 estamos hablando de 320.000 millones al año, y así sucesivamente”, explicó.



Sobre los tres días sin IVA dijo que los cálculos iniciales hablan de 300.000 millones de pesos que los colombianos podrán ahorrar de recursos que actualmente están pagando.



Dijo que el monto más grande es el que tiene que ver con la devolución del IVA, pues el 20 % de los colombianos más pobres están pagando por sus productos un IVA que al año está por el orden de los 2,2 billones de pesos.



Por estos conceptos se dejarían de recibir más de 3 billones de pesos, lo que significa que hay que buscar otras fuentes.



“Hay una sobretasa del sector financiero que nos da unos recursos, hay otros de normalización tributaria que nos aportan recursos adicionales y, tercero, hay una estructura tributaria que hemos mejorado con cosas como la factura electrónica que nos está dando unos recaudos, por ejemplo el 13 de septiembre, del 12,1% de crecimiento con respecto al año anterior”, dijo



Según el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, en materia de normalización este año se recibieron 1,1 billón de pesos y para el año entrante la meta es recaudar 1,5 billones.



En lo que tiene que ver con la devolución del IVA, el Gobierno fue claro que se trata de las personas que ya están definidas en la encuesta nacional de hogares y que bajo ninguna circunstancia se va a reducir a que las personas tengan que ir a llevar sus facturas.



El Viceministro dijo que el pago será mensual y que se les dará un giro a esas personas mediante un cheque; esto es, que no dependerá de lo que compren durante ese lapso.



En lo que tiene que ver con los tres días de IVA se estableció que estos serán en enero, julio y octubre.



“Esos elementos que nos están dando mayor recaudo son los que nos permiten escuchar las necesidades y resolver problemas estructurales de las familias más pobres en Colombia”, dijo el jefe de Planeación.



Rodríguez fue enfático en que no habrá nuevos tributos para los colombianos a fin de financiar estas iniciativas. “No habrá ninguna medida, no la había en la ley de financiamiento y tampoco la hay en esta reforma tributaria”, aseguró.





POLÍTICA