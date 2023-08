En la noche de este domingo 6 de agosto, Day Vásquez, imputada por los delitos de lavado de activos y violación de datos personales, aseguró que el presidente Gustavo Petro no tenía conocimiento del dinero entregado por Santander Lopesierra y Gabriel Hilsaca.

La exesposa de Nicolás Petro Burgos, además, libró de toda responsabilidad al gerente de la campaña presidencial, Ricardo Roa, quien también se ha visto salpicado en el escándalo político desatado por la investigación que adelanta la Fiscalía.

"No, @petrogustavo no sabía de los dineros entregados por Lopesierra y el señor Hilsaca. Así como tampoco sabía el gerente de la campaña de la entrega de dichos dineros. ¡Las cosas como son!", escribió en Twitter Vásquez.

NO, @petrogustavo NO sabía de los dineros entregados por Lopesierra y el señor Hilsaca.

Así como tampoco sabía el gerente de la campaña de la entrega de dichos dineros.

Las cosas como son!! — Day Vásquez C (@Daysvasquezc) August 7, 2023

A tan solo unos segundos de la publicación, el presidente Gustavo Petro reaccionó retuiteando el trino de la barranquillera.

Esta versión concuerda con la que entregó Nicolás Petro Burgos en entrevista reciente con la revista Semana.



"Ni mi papá ni el gerente de la campaña, Ricardo Roa, sabían de los dineros que recibimos Daysuris y yo de Santander Lopesierra y de Gabriel Hilsaca. Obviamente, no sabían que parte de esos aportes yo los utilizaba para la campaña. Es importante hacer esa aclaración, pero hay otras circunstancias”, manifestó el exdiputado del Atlántico en diálogo con el medio citado anteriormente.

Frente al capital económico que, según Vásquez y Petro Burgos, ingresó a la campaña del mandatario colombiano, también se pronunció el presidente Gustavo Petro el pasado 5 de agosto.

En su cuenta de Twitter, el jefe de Estado señaló: "La campaña no recibió dinero alguno de carácter ilícito y de los sucedido me enteré por una reunión que tuve con la ex esposa de Nicolás en mi oficina hace apenas unos meses cuando pedí que investigarán a mi hijo".

Lo sucedido con mi hijo es para mi terrible y muy lamentable.

Ojalá algún día pueda hablar con él y perdonarnos.

Como lo dije antes, no presionaré como presidente a la justicia en su caso, los funcionarios judiciales que intervengan en su proceso serán por mi respetados.

La… — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 5, 2023

Petro Burgos, quien en este momento se encuentra colaborando con la Fiscalía para esclarecer los acontecimientos que lo rodean, reveló que parte del dinero ilegal que recibió entró a la campaña electoral de 2022 de su padre. El resto, de acuerdo con el ente acusador, fue usado por ambos para su beneficio personal.

Tanto el exdiputado del Atlántico como su expareja, Day Vásquez, quedaron en libertad por orden de un juez de garantías, en medio del proceso que adelantan por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, en el caso de Petro Burgos, y de violación de datos personales y lavado de activos, en el caso de la barranquillera.

El fiscal Mario Burgos informó que Petro Burgos, en interrogatorio, aceptó recibir altas sumas de dinero de parte de Samuel Santander Lopesierra (conocido como el Hombre Marlboro), de Gabriel Hilsaca Acosta (hijo de Alfonso, el 'Turco', Hisalca) y de Óscar Camacho.

