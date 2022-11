El senador David Luna, del partido Cambio Radical, escribió en su cuenta de Twitter un mensaje en el que critica a la ministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho, porque con un aumento de casos en la viruela del mono, aún no llegan vacunas y no se conoce la fecha en la que podrían llegar.



"#EsUnaBurla que ya hayan más de 3.600 casos de viruela del mono en Colombia y nada se sepa sobre la llegada de las vacunas. Queda claro que es más fácil criticar que gobernar, cierto Ministra @CarolinaCorcho?", trinó el congresista.

#EsUnaBurla que ya hayan más de 3.600 casos de viruela del mono en Colombia y nada se sepa sobre la llegada de las vacunas. Queda claro que es más fácil criticar que gobernar, cierto Ministra @CarolinaCorcho? — David Luna (@lunadavid) November 9, 2022

El pasado 20 de octubre la ministra publicó un mensaje en el que explicaba que "Próximamente tendremos noticias sobre las vacunas para la viruela del mono. El @MinSaludCol no ha parado de sostener gestiones en el mundo entero para su adquisición y estamos cerca de lograr el acuerdo. Por lo pronto continuar con medidas de protección y no dejarse desinformar". Pero no se han definido fechas.



Próximamente tendremos noticias sobre las vacunas para la viruela del mono. El @MinSaludCol no ha parado de sostener gestiones en el mundo entero para su adquisición y estamos cerca de lograr el acuerdo. Por lo pronto continuar con medidas de protección y no dejarse desinformar. pic.twitter.com/MPw2Z6Et0k — Carolina Corcho (@CarolinaCorcho) October 20, 2022

Carolina Corcho, cuando no era ministra, fue una de las grandes críticas en el manejo de la pandemia ocasionada por el Covid-19. Por lo que ahora le cuestionan su silencia.



