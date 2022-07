En una carta con fecha del 5 de julio del 2022, Rubén Darío Acevedo Carmona, doctor en Historia y director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), le hizo saber a Iván Duque de su renuncia, que se hará efectiva el próximo 6 de agosto —un día antes de la posesión presidencial de Gustavo Petro—, e hizo un balance de lo que fue su gestión en el cargo al que llegó en febrero del 2019.



Acevedo, cuestionado por distintos sectores debido a su posición sobre el conflicto armado en Colombia —algunos lo llamaron "negacionista"—, le expresó a EL TIEMPO en marzo de este año: "Yo no me contentaría con una definición así, a secas, de si hubo o no conflicto armado, sino de qué tipo y qué ocurrió durante ese conflicto armado".

A pesar de las críticas que recibió a lo largo de su actividad en el CNMH, Acevedo le expresó a Duque en la misiva: "El Gobierno que usted preside le ha cumplido ampliamente a las víctimas plurales y diversas de la confrontación bélica".



Además, aseguró que él y su equipo de trabajo actuaron "en estricto cumplimiento de la Ley 1448 de 2011", también conocida como de Víctimas y Restitución de Tierras.



Dentro de ese contexto, vale la pena recordar que las actuaciones de Acevedo estuvieron articuladas con el plan de Paz con Legalidad que desarrolló el presidente saliente.

Acevedo también le hizo llegar una copia de la renuncia a Pierre García, el director encargado del Departamento para la Prosperidad Social.



Andanada de renuncias

El 19 de junio, la sección En Secreto... de este diario explicó que, si bien el Gobierno de Iván Duque irá hasta el próximo 7 de agosto, varios funcionarios —no solo diplomáticos— solicitaron que los dejen retirarse mucho antes de esa fecha, con preferencias por el 15 y el 31 de julio, ya que no quieren estar hasta el último día de la administración.



EL TIEMPO también conoció que la intención de algunas de las personas que están dimitiendo tienen la intención de 'dejar el camino despejado' para el Ejecutivo electo, con el fin de que Gustavo Petro designe sin dificultades a quienes considere apropiados para los cargos.



