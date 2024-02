¿El exalcalde de Medellín Daniel Quintero llegará al DPS en reemplazo de Laura Sarabia?

Hace varias semanas se hablaba del regreso de Laura Camila Sarabia Torres, mano derecha del presidente Gustavo Petro, a la Casa de Nariño. Y este lunes 19 de febrero a las 2:24 p. m. su hoja de vida fue publicada en el sitio web de la Presidencia de la República como nueva directora del Dapre.



Ahora, surge la pregunta sobre quién podría llegar a dirección del Departamento de Prosperidad Social (DPS), una de las dependencias más poderosas del Ejecutivo teniendo en cuenta los millonarios recursos que desde allí se manejan.



(Además: ¿Qué va a pasar con Carlos Ramón González tras su salida del Dapre?)

Uno de los nombres que comenzó a sonar una vez se confirmó el regreso de Sarabia Torres al Palacio Presidencial fue el del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, quien ya ha sonado en varias oportunidades para llegar al Ejecutivo.



(Lea: ¿Qué es el referendo de autonomía fiscal en el que trabajará Jorge Iván González?)

La directora del DPS a su llegada a la Fiscalía. Foto: Mauricio Moreno

Incluso desde antes de dejar la administración de la capital de Antioquia -renunció para hacerle campaña a Juan Carlos Upegui, quien fue derrotado en las urnas por Federico Gutiérrez- el exmandatario local, quien fue viceministro de las TIC, sonó para llegar a esa cartera.



No obstante, ese nombramiento no se materializó y se quedó en rumores.



(Le puede interesar: Katherine Miranda: 'Veo desfavorable hacerle más modificaciones al gabinete de Petro')



Y ahora, fuentes bien enteradas le dijeron a este diario que Quintero es un posible candidato para dirigir el departamento de Prosperidad Social, cargo que además de Laura Sarabia ya ocupó en el actual gobierno Cielo Rusinque, ahora Superintendente de Industria y Comercio.



EL TIEMPO se comunicó con el exalcalde de Medellín, vía WhatsApp, a propósito de estas versiones y si bien no manifestó de manera directa que no va para el DPS, señaló que va para otro cargo y aclaró que para llegar a este "se necesitan 12 millones de votos".



(Siga leyendo: Calle: 'No soy petrista, acompañé a Petro porque el liberalismo comparte ideas con él')

Luego de su renuncia , el exalcalde de Medellín en campaña. Foto: Jaiver Nieto / El Tiempo

Quintero ha simpatizado con el presidente Gustavo Petro y reconoció que esperaba su victoria en las presidenciales del 2022. De hecho, la Procuraduría lo sancionó por presunta participación en política, pues apareció en un video publicado en redes sociales diciendo "el cambio es en primera".



Quintero ha manifestado en varias oportunidades su intención de llegar a la Presidencia de la República. Precisamente, en los círculos políticos se habla de la posibilidad de que el exmandatario distrital busque el respaldo del Pacto Histórico, coalición con la que Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño.



El partido de Quintero, Independientes, está en las conversaciones de los sectores alternativos y de izquierda que quieren buscar un mecanismo para tener un candidato único de cara a las presidenciales del 2026, tal y como lo pidió el mismo jefe de Estado hace unas se manas a través de su cuenta de la red social X.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA