Daniel García Peña, de salir 'desconcertado' de la alcaldía de Gustavo Petro a ser el próximo vicecanciller del gobierno

El gobierno de Gustavo Petro decidió romper con una tradición en el Ministerio de Relaciones Exteriores: nombrar de viceministro a un diplomático de carrera. Desde el sábado, se supo que ese cargo será ocupado por el profesor e historiador Daniel García Peña, un reconocido intelectual de izquierda y viejo conocido del Presidente, relación que, precisamente, no terminó de la mejor manera la última vez que trabajaron juntos.

Los mayores reconocimientos de García están ligados a su vida académica y conocimiento y experiencia en la resolución del conflicto armado colombiano. Historiador de Belmont Abbey College (Carolina del Norte), fue miembro de la Alianza Democrática M-19 como asesor durante la Asamblea Nacional Constituyente y luego, entre 1995 y 1998, fue el alto comisionado de Paz del gobierno de Ernesto Samper.

Gustavo Petro - Daniel García Peña Foto:Presidencia - @danigarciapena Compartir

Si bien en su hoja de vida no destaca una carrera diplomática, no es cierto que no sea un conocedor del asunto. El expresidente Juan Manuel Santos lo nombró cónsul en París en 2012, justo después de haber sido el director Distrital de Relaciones Internacionales de la alcaldía de Bogotá al mando de Gustavo Petro.

Con el actual jefe de Estado hay una larga e intensa relación de hace más de 30 años. El propio García se ha autodenominado ser "uno de los más fieles y cercanos colaboradores" del Presidente, a pesar de que ambos se aislaron en los últimos años.

"Daniel García Peña conoce al presidente Petro desde el M-19, ha ocupado cargos en el Estado y ha participado en política. Es un nombramiento que puede ser sorpresivo, en cuanto no es un nombre tan presente en la opinión pública, pero al mismo es una figura que puede considerarse cercana al Presidente", señala Geraldine Bustos, profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana con Master en Estudios de Conflicto del London School of Economics.

Daniel García Peña Foto:EFE Compartir

Tras el M-19, los caminos de Petro y García siguieron coincidiendo en la política. En 2007 el mandatario lo apoyó en su llegada a la Secretaria General del Polo Democrático, puesto que luego dejó tras diferencias con el entonces presidente del partido, Carlos Gaviria.

El vínculo con Petro se fue estrechando más cuando decidió abandonar el Polo para acompañar al actual mandatario en la conformación de la Colombia Humana bajo el nombre, entonces, de 'Movimiento Progresistas'. García ejerció de asesor, mano derecha y jefe de debate de la campaña de Petro.

Ya en la administración, al gabinete del exalcalde llegó María Valencia Gaitán, nieta del caudillo, esposa de Daniel García y actual directora del Centro Nacional de Memoria Histórica. Entró para desempeñarse como secretaria de Hábitat y fue su salida, apenas seis meses después, lo que llevó a que el Presidente y el próximo vicecanciller separaran sus caminos.

La desvinculación de Valencia luego de que Petro aceptara su renuncia protocolaria desató el disgusto de García, que lo hizo saber en una fuerte y famosa carta dirigida a Petro: "En la política, las formas son de fondo. No basta con tener principios correctos ni la razón científica. Un déspota de izquierda, por ser de izquierda, no deja de ser déspota", escribió hace 12 años García, quien en la misma misiva anunció su retiro de la Dirección Distrital de Relaciones Exteriores.

Al tiempo en que admitió sentirse "totalmente desconcertado con tu decisión de desvincular a María Valencia", el académico dejó en claro que nunca iba a cambiar su admiración por el jefe de Estado: "Eres una de las personas más valientes, inteligentes y creativas que he conocido y me siento un privilegiado de haber aprendido y crecido tanto a tu lado", le subrayó entonces el historiador que hoy vuelve, a falta del decreto que oficialice su nombramiento, a trabajar al lado del mandatario.

"Estoy muy complacido por el nombramiento de Daniel García Peña, historiador, intelectual, conocedor de la política exterior de Colombia y amigo de muchos años", expresó el actual vicecanciller Francisco Coy, quien saldrá por rotación diplomática, en referencia a su reemplazo.

Para los expertos, este cambio también hace parte de la reestructuración interna que se está gestando en el Palacio de San Carlos desde la llegada del embajador en Estados Unidos Luis Gilberto Murillo.

"Hace parte de como esta renovación que se está impulsando desde el canciller encargado Luis Gilberto Murillo de dejar atrás la gestión pasada del canciller Leyva (apartado del cargo por decisión de la Procuraduría por irregularidades en la licitación para la expedición de los pasaportes) en el sentido de que primero se está buscando gente que no esté de alguna forma en involucrada en los casos que efectivamente generaron toda esta serie de problemas y de mala imagen de la Cancillería frente a los pasaportes", comenta el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, Manuel Camilo González.

Manejar tensiones diplomáticas y unir esfuerzos internacionales, los retos que tendrá García

Para Geraldine Bustos, al tener los viceministerios un carácter más técnico, uno de los grandes desafíos del nuevo Viceministro será el ejercicio de sus funciones sin un tinte político. "A pesar de que no es un funcionario de carrera, es una académico que tiene una amplia trayectoria en estos temas, particularmente en revisar las relaciones exteriores de nuestro país con una perspectiva histórica", explica González.

Pues bien, esa trayectoria será clave para escoltar a Murillo en el manejo de diversos frentes diplomáticos con países con los que el actual gobierno ha sostenido duros choques desde el 2022: El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Israel, Perú y los más recientes de Venezuela y Argentina.

Nicolás Maduro, Javier Milei y Benjamín Netanyahu. Foto:Archivo Compartir

"Desde una mirada mucho más fría puede generar un ejercicio concienzudo sobre cómo enfrentar los múltiples desafíos que tiene la política exterior de nuestro país pensando un poco sobre todo lo que ha pasado con Israel los recientes choques a nivel regional", afirma González.

Para el analista, un párrafo aparte merecen Ecuador y Estados Unidos. El primero aparece como uno de los principales retos en el horizonte, pues habrá que ver qué postura toma el gobierno con el país vecino luego del asalto a la embajada de México. En cuanto al segundo, seguir trabajando por fortalecer esa relación es un punto marcado en la agenda de la política exterior del Ejecutivo y del cual el canciller encargado ha asegurado tener buenos resultados.

Otro reto de García será abordar las crisis regionales en materia de migración y seguridad. En ese sentido, el Enrique Prieto-Rios, Profesor Derecho Internacional Universidad del Rosario, señala que será necesario que desde su cargo en el ministerio trabaje por unir esfuerzos transnacionales.

Imagen del tapón del Darién. Estados Unidos pide un reporte sobre los avances que tiene Colombia para controlar esta ruta migratoria. Foto:Jaiver Nieto / CEET Compartir

"Poder trabajar con otras entidades tanto regionales pero también nacionales la crisis de migración y hacer lo mismo con lo que tiene que ver con la transnacionalidad del crimen, específicamente el Tren de Aragua", indica el experto.

De acuerdo con el último informe de la organización Human Rights Watch, los gobiernos de Colombia y Panamá han desatendido a la población que cruza el tapón del Darién. Algo que Murillo desmintió el pasado viernes: "No aceptamos que se diga que hemos abandonado a la población en el Darién, porque no es así", dijo.

García llega también tras haber sido director del Departamento de Historia en la Universidad de Los Andes y profesor de Ciencia Política en la Universidad Nacional, así como periodista y analista en diferentes medios de comunicación.

Juan Pablo Penagos Ramírez

POLÍTICA