La capital colombiana recibe hoy a delegados de 19 países y de la Unión Europea que fueron invitados por el gobierno del presidente Gustavo Petro para participar en la llamada Conferencia Internacional sobre el proceso político en Venezuela.



El evento se desarrollará horas después de que el líder opositor Juan Guaidó, quien estuvo en Bogotá este lunes y fue señalado de ingresar de forma "irregular", fue expulsado por el gobierno colombiano en la noche de este lunes. Según confirmó la Cancillería, él mismo compró el tiquete para viajar hacia Estados Unidos.



(Puede leer: Juan Guaidó fue expulsado de Colombia: estos son los detalles de su salida)

Aunque aún no está confirmado si los enviados que llegarán son los cancilleres o embajadores, lo cierto es que Colombia convocó a Alemania, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Honduras, Italia, México, Noruega, Portugal, el Reino Unido, San Vicente y las Granadinas, Sudáfrica, Turquía y el alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Unión Europea, Josep Borrell.

El objetivo central es que estos países puedan realizar una serie de propuestas que lleven a que tanto el chavismo –en cabeza del presidente Nicolás Maduro– como la oposición –representada por los opositores que conforman la delegación de la Plataforma Unitaria– puedan sentarse de nuevo en la mesa y continuar con el diálogo que iniciado en México en el 2021 y que, por ahora, está pausado.



Gerardo Blyde, coordinador de la delegación opositora, se reunió con el presidente Petro el sábado pasado. Allí expresó, en compañía de otros siete miembros de la oposición, que tienen “esperanzas reales del éxito de la cumbre”.



Entre las peticiones que hicieron, expresaron la necesidad de definir un cronograma electoral con garantías. En eso coincide Colombia, según lo aseguró el canciller Álvaro Leyva. Gyde enfatizó que esperan “un exhorto para que las partes regresen al proceso de negociación de México”.



(Además: Juan Guaidó cruzó a pie la frontera para la cumbre internacional)

Facebook Twitter Linkedin

El dirigente opositor, Gerardo Blyde y el canciller Álvaro Leyva. Foto: Presidencia

Maduro condiciona a la cumbre

Facebook Twitter Linkedin

El mandatario venezolano. Foto: YURI CORTEZ / AFP

El presidente venezolano tiene una posición más fuerte. Aunque ayer le deseó “suerte al presidente Petro” en la realización del evento, en el programa Con Maduro+ aseguró que Estados Unidos ha “boicoteado” el proceso que adelantaban con la oposición y condicionó los resultados de la cumbre a que se levanten las más de 900 sanciones que han sido impuestas contra Venezuela por parte de Estados Unidos y la Unión Europea (ambos asistirán a la cumbre).



También pidió que se suspenda la investigación en su contra en la Corte Penal Internacional (CPI).



En sus declaraciones, aseveró que la conferencia tiene que “buscar el levantamiento de todas las sanciones, sin condicionamiento de ningún tipo sobre Venezuela. No aceptamos menos (...), no nos transamos por menos”.



Luego manifestó que espera que la totalidad de las sanciones sean retiradas para “que Venezuela tenga la libertad comercial, financiera, económica. Para poder recuperar todo lo que hay que recuperar en lo económico, productivo y social. Para que se acabe el chantaje, la coerción, la agresión permanente sobre nuestra economía y nuestra vida social”.



Igualmente, tildó de “intempestiva, abusiva e imbécil” la decisión del líder opositor Juan Guaidó de viajar a Bogotá este lunes. La también líder opositora María Corina Machado, de Vente Venezuela, se solidarizó con él y, por su lado, criticó que la cumbre es un “encuentro a la imagen y deseos de Nicolás Maduro”.



(Le sugerimos: ¿Por qué Juan Guaidó no puede participar en la cumbre de Bogotá?)



A pesar de los reparos que han surgido desde el país vecino, la comunidad internacional ha mostrado su apoyo. Para Paula Ruiz, profesora de relaciones internacionales de la Universidad Externado, este evento demuestra que “Venezuela sigue siendo un tema prioritario de la agenda internacional del país, lo que muestra que para Colombia esta relación es clave”.



La analista concluye que los resultados de la cumbre de este martes definirán qué tanta capacidad tienen el país y el gobierno del presidente Petro de asumir un rol de mediador y líder regional.



Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA