Una veintena de países fueron invitados a la conferencia internacional que se realizará en Bogotá este 25 de abril en la Cancillería.



La Cancillería confirmó que los países invitados son: Alemania, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Honduras, Italia, México, Noruega, Portugal, Reino Unido, San Vicente y las Granadinas, Sudáfrica y Turquía y el Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Unión Europea.



El Gobierno aclaró que a esta cumbre sólo asistirán los países. Es decir que ni miembros del chavismo ni de la oposición van a participar, pues nunca estuvo contemplado que asistieran.



Por eso el Ministerio de Relaciones Exteriores insistió en la mañana de este lunes que el líder opositor Juan Guaidó no fue invitado y no asistirá.

La Cancillería informa que en la Conferencia Internacional sobre el proceso político en Venezuela de este 25 de abril solo participarán los países invitados a este diálogo.



El objetivo es que los representantes de los países que asistan a Bogotá puedan plantear una serie de soluciones que lleven a que las partes (oficialismo y oposición veneozlana) se sienten de nuevo en la mesa y retomen los diálogos de México que, por el momento, están pausados.



Las delegaciones empezarán a arribar a Colombia este lunes en horas de la tarde para reunirse mañana, martes 25 de abril, sobre las 11 de la mañana en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. La instalación del encuentro será hecha por el presidente, Gustavo Petro.



Las expectativas por la realización de esta cumbre son altas. Ocho miembros de la delegación de la Plataforma Unitaria (el grupo de opositores que está dialogando con el chavismo) se reunieron el pasado sábado con el presidente Gustavo Petro.

La reunión entre Petro y la oposición venezolana se llevó a cabo en la hacienda Hatogrande. Foto: Presidencia

En dicha reunión, que se llevó a cabo en la hacienda Hatogrande en la noche, uno de los temas de los que se habló fue precisamente esta cumbre.



En nombre de la delegación, su coordinado Gerardo Blyde enfatizó en que tienen “esperanzas reales del éxito de la próxima cumbre”. Aseguró que esperan “un exhorto para que las partes regresen al proceso de negociación de México”.



El canciller Álvaro Leyva adelantó que hay “un liderazgo” que “hace de Colombia un país garante en cabeza del Presidente”. “Naturalmente no es fácil, pero no vamos a eludir ese compromiso, queremos ser unos precipitadores y garantizadores de un acuerdo que, yo tengo el pálpito, se va a dar”, dijo.



Hay que tener presente que Colombia, en este momento, no es un país garante por lo que si entra a jugar este rol, la decisión tendría que ser tomada en coordinación con Noruega, el único país garante en este momento.

Álvaro Leyva en la reunión con la jefa de gabinete, Laura Sarabia. Foto: Presidencia

Antes de esta conferencia, el presidente Petro se reunió con ambas partes. Por un lado, sostuvo la reunión con los opositores este 22 de abril. Por el otro, ha tenido ya cuatro encuentros con el presidente Nicolás Maduro.



El jefe de Estado ha expuesto cuál sería el camino ideal para que Venezuela pueda salir de la crisis social, económica y política que vive hace años.



Para Petro la solución implica dos caminos: definir un cronograma electoral con garantías para todos los actores políticos que querían participar y levantar paulatinamente las sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea le han impuesto al vecino país. Son al menos 929.



En su visita de la semana pasada a Estados Unidos, y en su reunión con su

homólogo Joe Biden, este tema fue central. Tanto así que después de la reunión, el presidente estadounidense anunció el envío de una delegación de alto nivel que participará en la conferencia convocada para este 25 de abril.

REDACCIÓN POLÍTICA

