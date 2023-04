Hacia las 5:25 de la tarde de ayer, cinco horas y media después de que se inició la Conferencia Internacional sobre Venezuela en Bogotá, se conocieron los tres puntos en común entre las 20 delegaciones que asistieron a Bogotá y que serán llevadas a consideración del gobierno de Nicolás Maduro y de la oposición. Fueron tres claves que no sonaron a novedad ya que habían sido ventiladas por diversos actores en las horas previas a la cita, y que parecieron poco, pero que en teoría deberían aportar para destrabar el diálogo político de México, empantanado hace varios meses entre exigencias -a lo sumo imposibles- de lado y lado.

Aunque todo se dispuso para que algunos de los representantes pudieran estar presentes en la lectura de las conclusiones, al final el canciller Álvaro Leyva leyó en solitario los puntos en una tarima. Al fondo solo lo acompañaban las banderas de los países que participaron, pues ninguno de los delegados se hizo presente.

(Le puede interesar: Cumbre sobre Venezuela: elecciones transparentes, dentro de los temas claves).

Facebook Twitter Linkedin

Conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Leyva aseguró que en la cumbre se identificaron “posiciones comunes” en torno a tres aspectos. Por un lado, lo que ya había reiterado el presidente Gustavo Petro desde la semana pasada en su visita a Estados Unidos: “La necesidad de establecer un cronograma electoral que permita la celebración de elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores venezolanos”.

La necesidad de establecer un cronograma electoral que permita la celebración de elecciones libres, transparentes y con plenas garantías FACEBOOK

TWITTER

En este sentido, Leyva agregó la “importancia de tener en cuenta las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) 2021”, que estableció las condiciones mínimas que en los últimos certámenes electorales poco se cumplieron. Este aspecto fue mencionado por Josep Borrell, alto representante de Exteriores de la UE, unos minutos antes del inicio de la conferencia. A las afueras del Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería y de la conferencia, aseguró: “Que las 21 observaciones que hicimos para mejorar la calidad democrática del proceso se implementen cuando se produzcan las próximas elecciones”.

(No deje de leer: Oposición en Venezuela cuestiona liderazgo de Petro tras expulsión de Guaidó).

El segundo punto en común gira en torno a que “los pasos acordados a satisfacción de las partes vayan en paralelo con el levantamiento de las distintas sanciones”. Una visión diferente a lo que piensa el gobierno de Maduro, pues el lunes aseguró que lo mínimo que esperaba en este tema es que la totalidad de las sanciones fueran levantadas. “No esperamos menos”, dijo. Sin embargo, las delegaciones -y especialmente Estados Unidos y la UE-no lo ven así.



Borrell dijo que tiene la seguridad de que “las sanciones que preocupan no son las de los dirigentes, sino las sanciones económicas que afectan a los venezolanos. La UE no ha tomado ninguna sanción de ese tipo que afecta las condiciones de vida”. Por otro lado, mencionó que “es evidente que un proceso de normalización democrática tendrá que venir acompañado de un levantamiento gradual de las sanciones. Ahora consiste saber cuándo y cómo”.

Facebook Twitter Linkedin

Petro en la conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela. Foto: Presidencia

EE. UU. mantiene esta percepción, pues sus representantes sostuvieron que ese país está dispuesto a eliminar las sanciones si ven pasos concretos de Maduro. Son conscientes de que eso no será de la noche a la mañana, y por eso el levantamiento no será total ni inmediato.



Este último punto es clave si se tiene en cuenta la tercera conclusión. Leyva expuso que “la continuación del proceso de negociación facilitado por el Reino de Noruega que ha tenido lugar en México sea acompañado de la aceleración de la implementación del fondo fiduciario único para inversión social en Venezuela”. Lo anterior quiere decir que dicha aceleración sería una de las llaves para poder destrabar los diálogos, según le dijeron altas fuentes del Ejecutivo a este diario, pues EE. UU. tendría la voluntad para ceder en este sentido, siempre y cuando se den pasos concretos hacia elecciones libres en Venezuela.



(Lea también: ¿Por qué hay quienes aún transitan por las trochas entre Colombia y Venezuela?).



Y es que el Gobierno y la oposición, en su último acuerdo de México, se comprometieron al desbloqueo de 3.000 millones de dólares para ser invertidos en materia social, dinero que sería administrado por Naciones Unidas. Los recursos de ese fondo provienen de dinero venezolano congelado en el exterior, el cual no puede ser entregado al gobierno de Maduro debido a las sanciones.

Maduro ‘toma nota’

Hasta la fecha, el dinero no ha sido desbloqueado porque para ello se necesita que EE. UU. levante las restricciones. La oposición ha dicho que ha trabajado en ello y que se debe nombrar una comisión, pero que el Gobierno no ha avanzado en el nombramiento de esos funcionarios.



Poco después en un comunicado, el gobierno de Maduro reaccionó al decir que “toma nota de las deliberaciones (...)” reitera “la necesidad imperante de que sean levantadas todas y cada una” de las sanciones, y reclama la “devolución de los activos pertenecientes al Estado venezolano, así como el cumplimiento de los compromisos de México en cuanto a la creación del fondo social. Es decir, no se movió un ápice de su exigencia inicial. Al cierre de esta edición no se conocía reacción opositora.

Facebook Twitter Linkedin

Juan González, Jonathan Finer y Chris Dodd, miembros de la delegación de Estados Unidos en la Conferencia sobre Venezuela. Foto: Embajada de Estados Unidos en Colombia

Para algunos analistas, el comunicado leído por Leyva, si bien fue escueto, muestra “buenas señales” al proponer la continuación del diálogo. Así lo interpreta Daniela Garzón, politóloga de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). “No ha sido sencillo plantear caminos para la situación política venezolana y este es un primer paso que tal vez pudo haberse planeado mejor, pero que al menos está planteando alguna vía posible”.

(Le puede interesar: ¿Qué espera la oposición Venezolana de la cumbre en Bogotá? Habla Juan Guaidó).

De cal y de arena



Para la periodista y analista venezolana Luz Mely Reyes, los resultados son difíciles de suponer si se tiene en cuenta que esta cumbre “no implicaba la conversación directa entre las partes que están negociando en México”. Pero resalta que una gran cantidad de países se haya interesado. “Ahora, para que eso pase de las buenas intenciones a la práctica y se puedan reiniciar las conversaciones es donde estarán los mayores desafíos, ya que desde el madurismo siempre surgen nuevas solicitudes, mientras que la oposición se debilita en términos de acción interna”.



Sin embargo, Sebastián Bitar, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, cree que no hay ninguna razón para pensar que Maduro tenga interés en cambiar su estrategia política. “Para Maduro las exigencias para volver a la mesa de negociación en México son completamente imposibles, quiere que le quiten las sanciones sin dar ningún paso hacia la democracia”.

Para Maduro las exigencias para volver a la mesa de negociación en México son completamente imposibles FACEBOOK

TWITTER

Aunque en algunos sectores quedó el sinsabor de no tener unas propuestas más concretas para destrabar el diálogo -que fue el objetivo original de la cumbre- y de que se percibe que esta cita fue más de lo mismo ante la intransigencia de Maduro y su exitosa política de dilación, el Gobierno colombiano cree que le fue bien. Una alta fuente del Gobierno le dijo a EL TIEMPO que los buenos resultados se evidencian en que la comunidad internacional “de nuevo está hablando de la negociación de Venezuela y que dichos diálogos que se adelantaron en México volvieron a estar en la agenda multilateral, algo que no pasaba desde hace meses”.



Solo el tiempo dirá si, como lo mencionó el presidente Petro en su discurso de instalación, las “grandes expectativas” desatadas por la cumbre no terminan en una gran decepción.

(Le recomendamos también: Juan Guaidó participará en plantón de diáspora venezolana en Bogotá).

Aura María Saavedra Álvarez y Angie Ruiz

REDACCIÓN POLÍTICA E INTERNACIONAL