Fortalecer las competencias para la equidad y la sostenibilidad: ofrecer oportunidades efectivas de mejora y recapacitación para todos, es el eje del Skills Summit 2022 que comenzó en la tarde de este jueves en Cartagena, auspiciado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).



El encuentro fue instalado por el presidente Iván Duque y el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann.

Los ponentes principales de este evento serán Kate Behncken, vicepresidenta de Microsoft Philanthropies; Linda Darling-Hammond, profesora de la Graduate School in Education de la Universidad de Stanford (EE. UU.); Keishia Thorpe, ganadora del Global Teacher Prize 2021 de la Varkey Foundation; y el economista James Heckman, ganador del Premio Nobel, profesor de Economía de la Universidad de Chicago y director del Center for the Economics of Human Development, un centro de investigación dedicado a la investigación empírica rigurosa de las bases económicas de la desigualdad durante el ciclo de vida.



María Juliana Ruiz Sandoval, primera Dama de la nación, también participará en la Cumbre.



Este encuentro tiene una significativa participación además, en la medida que Colombia es el primer país latinoamericano en acoger un evento de esta magnitud.



Según la Presidencia, esta cumbre se enfoca en reforzar las capacidades para la equidad y la sostenibilidad: ofrecer oportunidades efectivas de mejora y recapacitación para todos.



Además, en el contexto de la recuperación de los efectos derivados de la pandemia del COVID-19, este evento ofrece a los ministros y delegados una oportunidad única y oportuna para mantener debates abiertos y francos y compartir experiencias sobre el diseño y la aplicación de políticas que ayuden a todas las personas, pero especialmente a las más vulnerables, a desarrollar las capacidades necesarias para tener éxito en el trabajo y en la vida.



En el marco de lo que se dio este jueves, se hizo énfasis en que Colombia logró dar un manejo acertado y efectivo a la educación en medio de la pandemia, según aseguraron este jueves los voceros de la OCDE.



LO QUE DIJO DUQUE



Estos son algunos apartes de la intervención del presidente Iván Duque en la instalación de la Cuarta Cumbre de Habilidades de la OCDE.



"Nos enorgullece porque es la primera vez que se adelanta una cumbre de la OCDE en nuestro país, y nos enorgullece porque es la primera vez que llega a Colombia esta importante reunión para pensar sobre el presente y el futuro de las habilidades laborales en los retos que vive el mundo.



"No hay duda alguna de que hoy estamos viviendo unas circunstancias globales que podrían definirse como tiempos de volatilidad, tiempos de incertidumbre, tiempos de complejidad y tiempos de ambigüedad.



"Que han sido agravados aún más por las circunstancias devastadoras de esta pandemia del covid-19 y que también se tornan más difíciles, y a veces absurdas, cuando se presentan hechos demenciales de violencia como los que han llevado a estos crueles, inhumanos e inexplicables ataques de Rusia a Ucrania.



"Y el mundo de hoy, las economías, la política social, la política laboral, gravita en medio de esos elementos y lo importante para destacar es cómo los países se preparan y enfrentan de manera decidida estas realidades inocultables (...)".



"Hoy podemos señalar que, en medio de la pandemia, donde se ha desarrollado la mayor parte de mi Gobierno, no dejamos que la pandemia nos arrebatara ninguno de los objetivos que nos habíamos fijado para nuestro país.



"Por el contrario, decidimos dar pasos estructurales, que los quiero empezar por enmarcar en el sistema educativo.



"Señores embajadores, señores ministros; mientras se adelanta esta Cumbre, ya podemos contar con orgullo patrio que le hemos brindado a la educación en Colombia el mayor presupuesto de su historia.



"Podemos decir que hemos llegado a 2 millones de niños con atención integral para la primera infancia, con acompañamiento psicosocial, psicoafectivo, psicomotor.



"Y que cuando se presentaron las circunstancias de la pandemia, donde tuvimos que cerrar los centros de atención integral, donde muchos niños, aparte de su formación y su instrucción y el cariño que reciben, recibían alimentación. Alimentación que fuimos capaces de llevarla a sus casas, con la ración para ellos, pero también pensando en las necesidades del resto de miembros de la familia, llegando a más de 35 millones de paquetes de asistencia alimentaria que fueron distribuidos en tiempos de pandemia.



"Podemos decir también que hemos logrado la mayor inversión en infraestructura educativa registrada por Colombia. Más de 1.300 millones de dólares, que se ven representados en 252 colegios nuevos que se han creado en todo el país, y vamos por 166 más de aquí al 7 de agosto, cuando termine nuestro Gobierno, lo que se traducirá en 12 mil aulas educativas nuevas para todos los niños de Colombia.



"A eso se suma que, con el Sistema Nacional de Aprendizaje, SENA, hemos logrado que más de 600 mil jóvenes se gradúen con doble titulación; en una mano con el título de bachiller y en la otra con el título de técnico (...)".



"Y que también se consuma en un hecho histórico en materia de equidad y es que, en medio de esta pandemia, para enfrentar sus estragos creamos una política histórica de equidad, que es llevar la educación superior pública gratuita, a las personas más vulnerables y a la clase media emergente, llegando con esa gratuidad al 97% de la matrícula superior pública de todo nuestro país.



"Y que tiene como un aliciente e incentivo adicional el poder llegar a un presupuesto que incrementa la base en la infraestructura y los servicios de funcionamiento educativos por más de 1.300 millones de dólares, el esfuerzo más grande que se haya hecho en Colombia en materia social educativa.



"Es una verdadera transformación que se une también con las responsabilidades que en materia de habilidades se integran con otras dependencias del Estado. Con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones decidimos emprender la formación de 100 mil programadores en todo el país. 52 mil estarán próximos a graduarse y vendrán 48 mil en el siguiente ciclo, respondiendo también a la idea de que Colombia se convierta en un hub. que se identifique por ser el Silicon Valley de América Latina.



"Pero esas medidas no vienen solas; hay una integración con la ciencia, la tecnología y la innovación. Nuestro Gobierno le deja a Colombia creado el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el mayor presupuesto asignado para este propósito, y, apreciado Mathias, estaremos próximos a pasar de un promedio histórico del 0.2% del PIB invertido entre sector público y privado en ciencia, tecnología e innovación, a llegar al 1% del PIB.



"Es un salto exponencial que también surge en medio de la pandemia y que tiene un elemento de colaboración con la academia, donde podemos también señalar que para agosto de este año habremos entregado 7.000 becas doctorales en Colombia, la mayor cantidad de becas asignada por un gobierno en nuestro país (...)".



"Y quiero hacer una invitación especial a todos los países miembros de la OCDE, al Comité de Desarrollo y a todo el equipo técnico que nos acompaña. Las habilidades que tenemos que desarrollar, poner en práctica y orientar, también deberían tener la unión de dos conceptos, la sostenibilidad y la tecnología, para convertirse en una sola que podamos llamar Sostecnibilidad, donde todo el uso de habilidades para la ciencia, la tecnología y la innovación, hagan parte de los esfuerzos que tenemos que darles a nuestras sociedades para reducir rápida y dramáticamente las emisiones de gases de efecto invernadero de cara al 2030 y alcanzar la carbononeutralidad de cara al año 2050.



"Que empiece también por la reflexión individual de cómo reducir nuestra huella humana individual de carbono, hasta la contribución que tienen que hacer todas las industrias.



"Y por supuesto, cómo la tecnología nos ayuda a medirlas mejor, cómo la tecnología nos ayuda a desarrollar de manera indiscutible los mercados de créditos de carbono. Cómo podemos lograr la mayor trazabilidad, las mayores certezas, la mayor confianza.



"Hoy necesitamos una fuerza laboral que en la pertinencia de sus habilidades también se conecte con esas necesidades ambientales del planeta (...)".



Hoy quiero agradecerle a esta OCDE por estar presente en esta Colombia. La Colombia que el año pasado se posicionó como uno de los países que más creció dentro de la OCDE y que este año también aspira a estar dentro de ese grupo.



"La Colombia que ha recuperado más del 80% de los empleos perdidos durante la pandemia. La Colombia que avanza hoy en la transición energética, en la revolución de la vivienda de interés social, en los vehículos eléctricos, pero en la que avanza hacia la consolidación de un sistema educativo más próximo a la ciencia, a la tecnología, pero que quiere en el humanismo despertar una nueva integración del ser (...)"



"Hoy ustedes visitan a un país que sale con fuerza resiliente adelante. Y que quiere dotar a los jóvenes y estudiantes con las habilidades y las pertinencias para que miren al futuro con sentido de progreso.



"Le agradezco, a la OCDE que nos haya acompañado en las políticas de juventud, que nos haya acompañado en el Gran Pacto con los Jóvenes de Colombia, con una asignación presupuestal única para los próximos años, y donde podemos también señalar, apreciado Mathias, que Colombia marcó un hito histórico en el pasado mes de diciembre, cuando por primera vez en una elección pública, popular, en cada municipio, se eligieron 11.000 consejeros de juventud, que hoy participarán en la formulación de políticas públicas.



